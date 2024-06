Sara Milliken, la ganadora de Miss Alabama 2024 que fue humillada por su obesidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

La modelo de tallas grandes Sara Milliken recientemente causó sensación al ganar el título de Miss Alabama en el certamen Nacional American Miss, durante el fin de semana del Memorial Day. Sin embargo, su victoria fue rápidamente eclipsada por “trolls” en línea que atacaron su apariencia con comentarios crueles.

A pesar de las duras críticas, Sara se mantiene firme en su determinación mientras se prepara para las finales nacionales, que tendrán lugar en Florida durante el Día de Acción de Gracias.

¿Quién es Sara Milliken?

Sara lleva ocho años soñando con ser Miss Alabama. Este año marcó su tercer intento por la corona, después de competir dos veces antes sin ganar.

Entró por primera vez en un concurso de Miss Nacional Estadounidense a la edad de 15 años, impulsada por un fuerte deseo de ganar, pero no obtuvo un lugar.

“A los 16 volví como una adolescente”, dijo en Instagram. “Trabajé muy duro y cambié todo en mí”.

“Me convertí en quien pensaba que querían. Días antes del concurso, un chico malo me dijo que era ‘demasiada fea’ para ganar. Iba a demostrarle que estaba equivocado, así que entré al fin de semana del concurso con un fuego debajo de mí”.

“Me sentí humillada y agaché la cabeza pensando que no significaba gran cosa. Él tenía razón. Prometí no volver a competir nunca más. Así que no lo hice. Durante siete años”.

“Este fin de semana regresé al escenario para demostrarme a mí misma que no me rendí. Yo podía hacerlo. Fui más que las cosas malas que me dijeron”.

