¡Mayday! Tormenta de granizo destrozó la trompa de un avión en pleno vuelo

Un avión quedó con severos daños al atravesar una tormenta con granizo en España. La aeronave afectada, un Airbus A320 de Austrian Airlines, quedó con la trompa totalmente destrozada y tuvo que aterrizar de emergencia.

Por: Telediario

De acuerdo con el Clarín, el avión iba de Palma de Mallorca (España) a Viena, pero por la tormenta que no fue detectada tuvieron que solicitar un aterrizaje inmediato en la capital de Austria.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El vuelo OS434 despegó a las 15:56 horas, cuando el cielo estaba despejado y hasta con colores vivos. Sin embargo, al atravesar el cielo de Italia, el avión entró en una tormenta con granizo que nunca fue advertida durante el plan de vuelo.

Austrian Airlines A320 severely damaged by a hailstorm while on approach to Vienna Airport in Austria. Despite the damage to the aircraft's nose and windscreen the pilots landed safely. pic.twitter.com/AIa7aL9HEQ

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 9, 2024