“No estamos jugando carrito”: Maduro alertó que no tolerará insultos ni “delitos de odio” (Video)

Nicolás Maduro expresó el pasado domingo que no va a tolerar descalificaciones en contra del chavismo en las próximas semanas, fundamentado en la polémica ley sobre los “delitos de odio” en Venezuela.

“Delitos de odio no. Difamaciones, insultos, calificados en las leyes como delitos de odio, no se van a tolerar en este país”, enfatizó Maduro ante las cámaras de la televisora estatal.

“Ni contra civiles, ni contra militares, ni contra nadie. Digámosle como pueblo no a los delitos de odio, no al fascismo, no a la violencia. No, nunca más. A buen entendedor, palabras claras. No estamos jugando carrito y ustedes lo saben”, amenazó.