Hunter guardaba equipo antidrogas en la casa de Joe Biden en Virginia, según reveló su ex

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Hunter Biden estaba tan drogado por el crack hace unos años que llevó a su novia y a la viuda de su hermano, con quienes se acostaba, a la casa del presidente Biden en Virginia. Allí, el primer hijo guardaba su parafernalia de drogas “bajo llave” en su propia ala de la casa, según la ahora exnovia.

Por New York Post

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Lunden Roberts, cuyas impactantes memorias, “Out of the Shadows: My Life Inside the Wild World of Hunter Biden”, se publicarán el 20 de agosto, dijo a The Post que Hallie Biden no parecía “muy inteligente en la calle” cuando los dos pasaban tiempo con un Hunter, a menudo drogado, en la casa alquilada de Joe Biden en McLean, Virginia.

Pero salir con el hijo del ahora presidente y la viuda de su hermano es casi una nota a pie de página en la alegre historia de casi 400 páginas de Roberts sobre ser una mosca en la pared en la caótica vida de Hunter.

Contrariamente a lo que se ha informado, Roberts le dijo a The Post, y escribe en su libro, que no conoció a Hunter en un club de striptease, sino en una pequeña fiesta en las oficinas de su firma de inversión, Rosemont Seneca, que entonces estaba ubicada en el Embajada de Suecia en Washington, DC. Fue invitada por una amiga.

En ese momento, Biden, quien fue declarado culpable de delitos graves con armas el martes, estaba atravesando un divorcio de su primera esposa, Kathleen Buhle, con quien tiene tres hijos. Había iniciado un romance con Hallie Biden, la viuda de su hermano Beau, que murió de cáncer cerebral en 2015.

Hunter estaba en una oficina lejos de la fiesta cuando Roberts lo vio por primera vez, escribe, usando calzoncillos tipo bóxer de colores brillantes “con loros por todas partes” y arreglando meticulosamente su parafernalia de drogas: una serie de pequeños tubos de vidrio y hebras de cobre sobre el escritorio en delante de él.

“Se gira en su silla y me atrapa con su mirada, su mirada intensa con el ceño fruncido y los ojos azul grisáceos más hermosos que he visto en mi vida… Es complejo, pero ¿cómo? Tiene toda mi atención”.

Lea más en New York Post