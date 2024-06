Nueva York ha cerrado más de 500 tiendas ilegales de cannabis en un mes

El estado de Nueva York ha cerrado más de 500 tiendas ilegales de cannabis y ha confiscado unos 1.400 kilogramos de marihuana por un valor de casi 30 millones de dólares, anunció este martes en una rueda de prensa la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

De estos 500 locales, 400 se encontraban en la ciudad de Nueva York, que ha incautado 13,3 millones de dólares en productos ilícitos de cannabis, según indicó en esa misma conferencia el alcalde, Eric Adams.

Adams destacó que la Alcaldía -que el pasado 7 de mayo inició una operación para acabar con la proliferación de tiendas de marihuana sin licencia- y ha impuesto multas a los dueños de estas tiendas por un valor total de más de 30 millones de dólares.

Desde 2021, el cannabis es legal en el estado de Nueva York, pero el retraso en la concesión de licencias ha llevado a muchos vendedores a abrir sus locales de manera ilegal: en total, se calcula que más de 2.000 tiendas de cannabis abiertas actualmente son irregulares.

Mayor Eric Adams recently kicked off “Operation Padlock to Protect," a #campaign that gives #law enforcement the authority to padlock cannabis shops that are selling and operating illegally. But some say it's unconstitutional. (?: Mayor's office) @Ash_TV https://t.co/M3VNL9i5Fv pic.twitter.com/gCXktiri3b

— News 12 New York (@News12) June 18, 2024