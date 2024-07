“Confundí el amor con obsesión”: Aleska Génesis remueve el pasado y habla sobre su brujería a Nicky Jam

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 2023 fue uno de los más difíciles para la venezolana Aleska Génesis. Desde finales del 2022 ya venía padeciendo el ataque constante de su exnovio, el empresario Miguel Mawad, quien se encargó de exponer públicamente a la criolla, sacando varios detalles oscuros de su vida.

Luego de ellos, fue la presunta brujería que le habría realizado la rubia a su expareja, el reggaetonero Nicky Jam. ¿Recuerdan las famosas gotitas de orina? Bueno, ese tema aún sigue persiguiendo a la barquisimetana y una entrevista que le ofreció al periodista venezolano, Luis Olavarrieta, no se calló nada en cuanto a este tema.

“No creo en la brujería”

Luego de que se destapara la olla del supuesto trabajo religioso, Aleska afirmó que, fue una amiga quien le hizo el puente con la hechicera, pero su intención nunca era dañar a nadie, pues solo creyó en la palabra de su amiga.

“Yo confié en una amiga que me hizo hablar con una vidente y lo que yo no sabía era que me estaba grabando para difamarme y amenazarme”, lamentó la modelo. En el clip publicado por la supuesta amiga, se ve a la criolla pidiendo para que su hombre no vea a más nadie y prácticamente enloquezca por ella, lo que evidentemente no logró, pues luego de un tiempo, terminó su relación con el artista urbano.

