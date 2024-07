“Estuve inconsciente 20 días”: Jamie Foxx reveló nuevos detalles de la enfermedad por la que estuvo hospitalizado

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Hace más de un año desde que el ganador de un Oscar Jamie Foxx fue hospitalizado de urgencia por una “complicación médica” que ha mantenido en la más estricta discreción, hasta ahora. El actor, de 56 años, ha revelado nuevos detalles de una enfermedad, que le llevó a pasar más de 20 días en un hospital de Atlanta (Georgia) y de la que, admite, que no recuerda nada. Ha sido este lunes 1 de julio de 2024, frente a un grupo de fans que escuchaba atentamente las palabras del actor en una calle de Phoenix (Arizona): “Mirad, el 11 de abril del año pasado, sufrí un fuerte dolor de cabeza, le pedí a mi chico [su asistente] un ibuprofeno… Estuve inconsciente 20 días”.

Por El País

Foxx cuenta que estaba en Atlanta (Georgia) cuando fue hospitalizado, pero que su hija Corinne, con la que guarda una estrecha relación, y su hermana, Deidra Dixon, fueron las que le llevaron rápidamente al “primer neurólogo que encontraron”. El diagnóstico tardó en conocerse, hasta que uno de los médicos les comunicó que “algo pasa ahí arriba”. El actor se encontraba inconsciente en todo momento y todos estos meses ha evitado revelar más datos sobre el incidente. De hecho, en el nuevo vídeo, cuando se da cuenta de que uno de sus fans está grabando el testimonio que les está brindando ?y que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales?, Foxx decide no continuar con la explicación. “No lo diré ante la cámara”, añade rápidamente.

Ni el oscarizado intérprete ?por su papel en Ray, en 2005?, ni su familia han dado detalles el padecimiento del actor, ni en el proceso de rehabilitación, ni ya recuperado. Aun así, el propio Foxx reveló hace justo un año, en julio de 2023, que su familia se preparaba entonces para lo peor. “Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría”, compartió entonces en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 17 millones de seguidores. En el vídeo, Foxx se mostraba muy emocionado: “Sé que mucha gente esperaba una actualización, pero para ser sincero, no quería que me vierais así, con tubos por todo mi cuerpo, sin saber si iba a sobrevivir”. Además, el actor aprovechó para dar las gracias a todos sus fans, que habían mostrado preocupación desde su ingreso: “Mil millones de gracias a todos. Ha sido un camino largo, pero todas las oraciones, la buena gente y Dios me ayudaron”. El vídeo alcanzó en pocas horas más de un millón de Me Gusta.

El actor fue hospitalizado de urgencia el 11 de abril de 2023, cuando se encontraba en pleno rodaje de su última película, Back In Action, que se estrenará en noviembre de este 2024, y donde comparte protagonismo con Cameron Diaz. Fue su hija Corinne la que hizo pública la noticia entonces: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”. Además, la primogénita pidió “privacidad durante todo el proceso de rehabilitación”, ya que Foxx es uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, después de haber participado en 80 películas durante su carrera, entre las que destacan títulos reconocidos como Django desencadenado (2012), o Spider-Man: No Way Home (2024).

