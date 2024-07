Llegó sin un dólar a EEUU y tuvo el peor empleo de todos hasta que se decidió a emprender (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una inmigrante dominicana que trabaja por su cuenta con un puesto de pinchos en el barrio de Inwood, al norte de la ciudad de Manhattan, Nueva York, reveló su secreto para emprender. Antes de tomar la decisión, comenzó su camino sin un solo dólar en EE.UU. y con “el peor trabajo de todos”.

Por La Nación

En el video publicado por @510famosotv se ve cuando el entrevistador aborda a la mujer para consultarle por su vida y trabajo. La oriunda de República Dominicana contó que llegó al país norteamericano hace tres décadas, en 1994, y prácticamente sin ninguna pertenencia. “No traje dinero; peladita, sin nada”, recordó.

Además, reveló cómo fue su primera experiencia laboral en EE.UU., en un camión de frituras, donde trabajó durante 12 años. “Fue el peor trabajo de mi vida, porque trataban mal a la gente”, rememoró la migrante. Pero eso fue lo que le dio impulso para dar el paso firme hacia su emprendimiento.

“No podía seguir así, me independicé y empecé a trabajar en la calle, libremente”, contó la mujer, que ahora trabaja desde hace 15 años por su propia cuenta con un puesto de pinchos en 207 Sherman Ave, Inwood, y afirma no arrepentirse de su decisión. Aunque admitió que en Santo Domingo ha “logrado muchas cosas”, con su nuevo emprendimiento ha llegado a ganar una increíble suma en su mejor semana.

“Si te lo digo no me vas a creer. He juntado hasta US$3000 en una semana, vendiendo aquí pinchos, los siete días”, aseguró. “Con este traje a mis hijos y a toda mi familia. Pago mis rentas, y no tengo marido ni tengo a nadie, sola”, destacó la mujer dominicana, que a su vez aprovechó para dejar un consejo parra, quienes acaban de llegar a la Gran Manzana y desean emprender: “Tienen que ponerse a trabajar honradamente, no se metan en lo malo. Con trabajar honradamente, lo que sea, menos lo malo, se puede tener progreso”.

