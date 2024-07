VIDEO: El motivo por el que Karol G rompió a llorar en pleno concierto

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el marco de su actual gira por Europa, como parte de su tour “Mañana Será Bonito”, Karol G causó sorpresa ante sus seguidores luego de romper en llanto durante pleno show en el Uber Arena, de la ciudad de Berlín.

Por: El Diario NY

Fue el pasado 2 de julio cuando la colombiana se presentó, por segunda vez en su tour, frente a sus seguidores alemanes, luego de visitar la ciudad de Colonia en semanas pasadas. Durante un lapso de su show, la intérprete de “Tusa” tomó un momento para hablar sobre la reciente pérdida de un ser querido.

Con cada palabra, la también actriz no pudo ocultar la tristeza que sentía por el reciente fallecimiento de su gran amigo, a quien la artista latina calificó como una “persona que quería mucho” pero que no se lo pudo decir de manera suficiente.

“Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo dije lo suficiente”, dijo.

Karol g hablando de un amigo que hace un par de días se fue al cielo ????? pic.twitter.com/XmV8wRmFkm — RMAYTEB ? (@RMAYTEB_) July 2, 2024

