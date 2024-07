Colombiana que fue brutalmente atacada por sus perros en California pudo hablar tras 17 días en grave estado

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

María Paula Peña Contreras, una joven nacida de Bucaramanga, se encuentra en estado grave en el Hospital John Muir Health en California, Estados Unidos, desde hace 17 días. La situación se originó el pasado 24 de junio cuando fue atacada por sus dos perros de raza american bully XL.

Por Infobae

Desde su ingreso al centro médico, Peña Contreras, de 27 años, ha estado luchando contra severas lesiones y tres infecciones bacterianas adicionales que han complicado su recuperación.

En una reciente entrevista desde su habitación, con Caracol Radio, Peña agradeció el apoyo recibido y pidió la presencia de sus padres en este difícil momento.

“Me gustaría darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado, me siento bendecida por esa segunda oportunidad de vida que dios me dio y estar aquí… Yo estoy recuperándome, no ha sido fácil y les agradezco si me ayudan a que mis papás estén aquí conmigo porque lo necesito, no solamente para que me ayuden a caminar, sino que mi alma los anhela y necesito ayuda para levantarme y caminar… Yo sí necesito a mi mamá y a mi papá”, expresó Peña.

La embajada de Estados Unidos en Colombia concedió una visa humanitaria a sus padres, quienes viajarán desde Girón hasta California este viernes para acompañar a su hija. La familia espera que su presencia acelere la recuperación de María Paula.

El incidente ocurrió mientras Peña sacaba a pasear a los perros, una actividad rutinaria tras su jornada laboral como niñera. Las causas del ataque aún no se han esclarecido. La intervención oportuna de la policía, que tuvo que disparar a los animales para salvar a Peña, fue crucial para su traslado urgente al hospital, según cita el medio mencionado.

Según explicó su madre, Paula Andrea Contreras, “ella empezó a jugar con los perritos y no sabemos qué pasaría, por qué reaccionaron así, pero la atacaron brutalmente”. Las heridas sufridas por María Paula incluyeron mordeduras profundas en el cuello, tronco, brazos, espalda, cola y manos. Los gritos de Peña Contreras alertaron a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades.

La madre de la víctima señaló que incluso la intervención de la policía fue complicada. “Llamaron al 911 y la Policía tampoco era capaz, hasta que ella les dijo que les dispararan y fue la única forma de que los animales la soltaran”, comentó Paula Andrea Contreras. Peña Contreras fue trasladada de urgencia a un centro médico donde se sometió a una cirugía de cuatro horas en el hospital de Walnut Creek, California.

Desde el hospital, María Paula expresó su agradecimiento por el soporte recibido y la importancia de tener a su familia cerca durante su recuperación. “Realmente sí los necesito, no solamente para que me ayuden a levantarme a caminar sino porque mi corazón los añora”, dijo la joven, según lo informado por Vanguardia.

