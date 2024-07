Testigo informó a la Policía y al Servicio Secreto sobre un hombre sospechoso, pero fue ignorado (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un testigo le dice a la BBC que informó a la policía y al Servicio Secreto sobre un hombre sospechoso en un techo con un rifle en el acto de Campaña de Donald Trump. Pero fue ignorado.

BREAKING: Eyewitness tells BBC that he informed police, Secret Service about a suspicious man on a roof with a rifle.

He was ignored. pic.twitter.com/Cvfb7znZtZ

— End Wokeness (@EndWokeness) July 13, 2024