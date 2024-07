Pedro Sánchez: Tenemos una selección que ha jugado de cine

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, consideró que la selección de fútbol de su país “ha jugado de cine” durante la Eurocopa conquistada en Alemania y dio las gracias al equipo “por haber dado la mejor versión” del país.

“Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Además de la enhorabuena quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España, por haber mostrado capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de preparación, de estrategia y de juego limpio y juego bonito”, indicó en la recepción que hizo a los campeones en el Palacio de la Moncloa, en la que fue obsequiado con una camiseta con el lema ‘Reyes de Europa’ en la parte trasera y el dorsal número 4 en honor a las ediciones de este torneo ganadas por España.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

“En el deporte, y sobre todo en el de competición, uno a veces se lleva la sensación de que no ha ganado el mejor, porque no ha ganado el que mejor ha jugado. Y a veces se juega muy bien y no se ganan los torneos. En esta ocasión tenemos una Selección que ha jugado de cine y que ha ganado la cuarta Eurocopa para España”, añadió.

Sánchez destacó la relevancia “en términos históricos” de lo conseguido y lo valoró como “muy importante”: “Es la cuarta Eurocopa que gana España, no ha habido ninguna otra selección en Europa que lo ha hecho. Y esto es muy importante, como también lo es que no ha habido ninguna selección que haya ganado siete partidos en una edición, y además no contra cualquier selección sino contra las grandes potencias futbolísticas europeas. Francia, Italia, Alemania y finalmente Inglaterra. Lo que se logró ayer en términos históricos es extraordinario, es formidable”.

Por otro lado resaltó la trascendencia del colectivo: “Siempre creo que el deporte, y sobre todo el de equipo, transmite muchos valores. Podríamos hablar de quién ha sido el mejor jugador más joven de la Eurocopa, el MVP del torneo, el MVP de la final… pero creo que lo más relevante de lo visto en este torneo es el espíritu de equipo de esta Selección”.

“Gracias por ser como sois, por haber dado la mejor versión de España. El problema, seleccionador, y que creo que deberíamos reivindicar también a otros dos grandes seleccionadores como Luis Aragonés y Vicente del Bosque, es que queremos más. Tenemos el Mundial del 2026; luego el de España, Marruecos y Portugal. Os deseo lo mejor y sobre todo que lo disfrutéis con vuestros seres queridos, con vuestras familias y con aquellos que de verdad os importan. Enhorabuena jugadores, seleccionador y cuerpo técnico. Queremos más, a por todas. Gracias”, completó.

En el acto estuvieron junto a Pedro Sánchez el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; y la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría.

Esta es la segunda parada durante la jornada de la selección, que aterrizó en Madrid en torno a las 13.00 horas GMT y visitó a las 16:30 GMT al rey de España Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Una vez finalizadas ambas recepciones, el siguiente paso será dirigirse en un autobús descapotado por las calles de Madrid hasta el Palacio de Comunicaciones, donde le esperan miles de aficionados.

EFE