El joven que no eligió nacer y rehúye del trabajo a los 21 años: que me mantengan mis padres (VIDEO)

El video de un joven que exige que sus padres lo mantengan alegando que él no pidió nacer se ha hecho muy viral en las redes sociales, donde ha generado un debate sobre las expectativas de vida una vez que se llegue a la edad adulta.

Por: Clarín

Publicado por @recuncho3 en la red social X, en el vídeo, que no está fechado y que supera las 3,5 millones de reproducciones, este joven de 21 años argumenta que no debería estar obligado a trabajar porque sus padres lo “obligaron” a nacer. “Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento”, dice tajantemente, según informa 20Minutos.

“No me preguntaron si yo quería nacer. No me pidieron consentimiento y no tiene sentido que, porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, explica.

“Que me mantengan, yo no les pedí nacer”

“Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple”, exige, según indica 20Minutos.

