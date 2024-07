Elon Musk: Es hora de que Venezuela tenga un futuro mejor

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y X, se pronunció este sábado 27 de julio para brindarle apoyo a María Corina Machado y al pueblo venezolano que mañana decidirá el próximo presidente de la nación.

lapatilla.com

“Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor”, dijo el magnate estadounidense en su cuenta de X.

Por último, pidió a todos respaldar a Machado en su lucha democrática.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.

Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2024