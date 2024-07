¡Llegó el Gran Día! Venezolanos madrugan para ejercer su derecho al voto (Imágenes)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Llegó el gran día. Hoy 28 de julio se llevarán a cabo la jornada de la elección presidencial en Venezuela, donde los ciudadanos podrán ejercer el derecho al voto y allí podrán elegir entre los 10 candidatos a quién será el nuevo mandatario del país. Entre ellos, se encuentran el actual mandatario Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González.

Por lapatilla.com

Y como todo buen venezolano que esta acostumbrado a madrugar en un país donde se lucha día día, este día no fue la excepción, así que desde muy tempranas horas de las madrugada los venezolanos de cada rincón del país acuden al llamado por una Venezuela mejor, así que a votar desde temprano.

Desde la noche del sábado, partidos y activistas opositores, así como medios locales, compartieron vídeos en redes sociales de venezolanos en los alrededores de centros electorales de varias regiones del país, a pocas horas de su apertura.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los 15.767 centros habilitados para este proceso estarán abiertos “de manera ininterrumpida” hasta las 18:00 horas (22:00 GMT) para recibir a los más de 21 millones de electores censados, con la posibilidad de extender el horario de cierre en aquellos lugares donde aún haya personas en espera para ejercer su derecho al sufragio.

Para resguardar la seguridad del proceso, más de 388.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad del Estado están desplegados en el país, que mantiene, además, un “cierre” temporal “para el desplazamiento fronterizo de personas, así como el paso de vehículos”, en los accesos con las naciones vecinas, Colombia y Brasil.

Entretanto, en el exterior, podrán participar 69.211 venezolanos, en un total de 104 representaciones diplomáticas y consulares del país caribeño en el mundo, según dijo este sábado a EFE la presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal.

Voters waiting outside a polling station in La Quizanda, Valencia, Carabobo state chased away colectivos who came to intimidate them whilst they waited overnight.#Venezuela pic.twitter.com/tZz22N4fcn

— CNW (@ConflictsW) July 28, 2024