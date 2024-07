Marco Rubio: La comisión electoral que cuenta los votos está controlada por Maduro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador estadounidense Marco Rubio cuestionó este domingo 28 de julio la imparcialidad del proceso electoral en Venezuela, sugiriendo posibles irregularidades.

lapatilla.com

Rubio señaló que si la elección fuera legítima, “Maduro perderá por 40 puntos”. Este comentario sugiere que, según el Senador, el actual presidente venezolano Nicolás Maduro no contaría con el apoyo mayoritario de la población.

Sin embargo, Rubio expresó preocupación sobre la transparencia del proceso electoral, mencionando que “la comisión electoral que cuenta los votos está controlada por el régimen de Maduro”.

If the election in #Venezuela today is legitimate Maduro will lose by 40 points

But the election commission that counts the votes is controlled by the Maduro regime and they will do everything they can to try and steal it pic.twitter.com/EhxzGZjb1j

— Marco Rubio (@marcorubio) July 28, 2024