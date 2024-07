Elon Musk le responde a Nicolás Maduro y lo deja en ridículo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El magnate estadounidense Elon Musk respondió este lunes 29 de julio a Nicolás Maduro, luego que este asegurara que el dueño de SpaceX, Tesla y X trataría de invadir Venezuela con sus naves espaciales.

lapatilla.com

“El burro sabe más que Maduro”, escribió en su cuenta de X.

Añadió en otro tuit que “el pueblo de Venezuela ya se cansó de este payaso”.

The people of Venezuela have had enough of this clown ? https://t.co/uolxvGFdwU

— Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024