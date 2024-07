Emboscada, traición y contactos secretos con EEUU: la hipótesis del secuestro toma fuerza en el caso de “El Mayo” Zambada

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, secuestró a Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Esa es la hipótesis que ha cobrado fuerza tras la caída de Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa y uno de los criminales más temidos y poderosos del mundo. El Mayo, que no había pisado la cárcel en más de cinco décadas de carrera criminal, fue detenido el pasado jueves junto a Guzmán López tras aterrizar en un avión privado en Santa Teresa (Nuevo México), cerca de la ciudad fronteriza de El Paso. Ante las versiones de un supuesto pacto para su rendición, Frank Pérez, abogado del capo de 76 años, aseguró que su cliente había sido “secuestrado” por el heredero de su antiguo socio. Una nueva publicación de The New York Times, que cita a tres agentes federales, exfuncionarios y funcionarios en activo apunta que el capo fue engañado y emboscado por el hijo de su antiguo socio para después ser entregado contra su voluntad del otro lado de la frontera.

Por El País

De acuerdo con esta versión, Zambada salió de un escondite en la sierra de Durango para encontrarse con Guzmán López la semana pasada, en lo que pensaba que sería un encuentro amistoso entre ambos en la zona metropolitana de Culiacán, bastión de la organización criminal y capital de Sinaloa, Estado del noroeste de México. Pérez había declarado el pasado fin de semana que su cliente había sido sometido por al menos seis hombres que vestían ropa militar, lo que sembró dudas sobre la participación de agentes mexicanos o estadounidenses. El Gobierno mexicano ha insistido en que no estuvo involucrado en la captura y que se enteró del arresto a través de la Embajada de Estados Unidos. “Lo obligaron a subir al avión, Joaquín ató sus piernas al asiento y lo trajo a Estados Unidos contra su voluntad”, señaló su representante legal.

El diario estadounidense cita además a funcionarios retirados y en activo que confirman que Estados Unidos ha tenido contactos secretos con miembros del cartel durante años y que Washington no tenía conocimiento de lo que sucedía en las horas previas al arresto. La Administración de Andrés Manuel López Obrador hizo público este lunes un informe oficial solicitado al Departamento de Justicia sobre la detención, en el que se confirmaba también que Guzmán López había barajado la posibilidad de entregarse. Las investigaciones periodísticas señalan que Washington aún no tenía un acuerdo firme con el hijo de El Chapo sobre su rendición y el parte oficial revelado por las autoridades mexicanas reconoce que las agencias de seguridad de Estados Unidos no supieron que Zambada estaba a bordo de la aeronave hasta dos horas antes de que se concretara el arresto, alrededor de las cuatro de la tarde.

La hipótesis de la traición de Guzmán López a Zambada ha encendido las alarmas en Sinaloa, ante la posibilidad de una guerra intestina entre las dos facciones prominentes, la dirigida por El Mayo y la comandada por Los Chapitos, hijos de El Chapo. Ioan Grillo, uno de los periodistas más experimentados en la cobertura del narco en México, asegura que Los Chapitos “están en alerta roja” ante la posibilidad de una “venganza”, de acuerdo con una de sus fuentes. Horas antes de la publicación del Times, Grillo publicó que Zambada había acudido a Culiacán para ir a una cita médica para tratarse un cáncer y para reunirse con Guzmán López y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán, que fue asesinado el mismo jueves, horas después del arresto de ambos capos.

De acuerdo con un antiguo integrante del equipo de seguridad de El Mayo, sicarios de Guzmán López emboscaron a cuatro guardaespaldas de Zambada, ataron al capo y lo trasladaron 35 kilómetros a un rancho en Sinaloa, desde donde supuestamente partió el avión que aterrizó en Nuevo México con ambos narcotraficantes como únicos pasajeros. Otras versiones señalaban que la aeronave despegó del vecino Estado de Sonora, donde la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del arresto. “No está claro si pudieron haber parado en otro aeropuerto en Sonora y después cambiaron de avión”, escriben Grillo y Juan Alberto Cedillo en el portal CrashOut. “Todavía tengo la mente abierta sobre qué fue lo que pasó”, señala el periodista en entrevista.

En Sinaloa dan como verosímil el escenario en el que Héctor Melesio Cuén Ojeda se reuniera con El Mayo. El político, exsecretario de Salud en el Estado, había ganado un escaño como diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa en las elecciones de junio. “Es frecuente la simbiosis entre la política y el crimen organizado. Durante y después de las campañas se suele buscar la anuencia de estos grupos. Y en este caso en particular, con el grupo de la gente de El Mayo”, dice un periodista de Culiacán especializado en crimen organizado que pide guardar el anonimato. Además “los tiempos y los lugares cuadran entre la supuesta reunión y donde fue asesinado Cuén”, añade.

