Joel García informó que Freddy Superlano y Roland Carreño están recluidos en El Helicoide (VIDEO)

El abogado Joel García, informó la tarde de este martes 6 de agosto, que el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano y el periodista Roland Carreño, están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide.

“La situación jurídica de ellos es incertidumbre porque hasta esta fecha a pesar de que tiene una semana Freddy Superlano y 4 días Ronland Carreño, no cuentan con defensa de confianza”, aseguró García en un video publicado en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, señaló que a ambos no se les ha permitido una “defensa legal de su confiaza” y se desconoce qué le están imputando.

Por su parte, Aurora Silva de Superlano, comentó que se dirigió por cuarta vez a el Helicoide y la atendió el personal del área de investigación, quienes le confirmaron que su esposo se encuentra detenido allí.

“Me dicen que se supuestamente se encuentra bien. Sin embargo, eso para mi no es garantía de nada. Yo exijo una fe de vida. No me dieron mayor información, solo que se encuentra bien”, expresó.

“A él le han violado todos sus derechos, no ha tenido acceso a su defensa privada y tampoco le han permitido tener comunicación directa con sus familiares. (…) Me dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos”, alertó.