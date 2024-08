Elon Musk sacudió de frente a Kamala Harris por polémico video: “Es literalmente una comunista”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las tensiones previas a las elecciones siguen incrementando a 90 días de los comicios en Estados Unidos. En las últimas horas, Elon Musk volvió a ser tendencia en las redes sociales después de un comentario que generó polémica en X.

Se trata de una respuesta a una publicación de una usuaria de X, en la que se puede ver varios apartes de la vicepresidenta y ahora candidata presidencial, Kamala Harris, apoyando la idea de una “distribución equitativa” y una “equidad” plena como idea fundamental en el desarrollo de Estados Unidos.

En la publicación, la usuaria de X asegura que esta es una idea reeditada del slogan de Karl Marx, el famoso filósofo y economista que se hizo famoso por sus ideas comunistas en el siglo XVIII.

Elon Musk no tardó en pronunciarse al respecto y respondió a la publicación calificando a Kamala Harris como “una comunista” y agregó: “Ella no solo quiere igualdad de oportunidades, sino también igualdad de resultados”.

Kamala is quite literally a communist.

She wants not merely equal opportunity, but equal outcomes. https://t.co/XIS8HSbLbC

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2024