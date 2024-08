Personaje olvidado de “Los Simpson” regresará tras más de 30 años de ausencia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los fanáticos de “Los Simpson” posiblemente pondrán la misma mirada que pone Danny DeVito en su ya viralizado meme —extraído de una escena de la sitcom It’s Always Sunny In Philadelphia— cuando se enteren que el actor volverá a la serie animada. El reconocido comediante le dará vida nuevamente a Herb Powell, el medio hermano perdido y mayor de Homero Simpson, según se reveló en el podcast Four Finger Discount.

Por Infobae

Durante el evento en San Diego Comic-Con, se (previamente de Fox y ahora oficialmente de Disney) compartieron detalles del episodio Bart’s Birthday, donde Bart celebrará su cumpleaños más impactante hasta el momento, uno que cambiará para siempre a los residentes de Springfield.

Aunque en el evento no se especificaron los roles que interpretarán los diversos invitados, Michael Price, escritor y productor de Los Simpson, confirmó que DeVito volverá a interpretar un personaje previamente interpretado por él en la serie. Los más conocedores del show recordarán que Danny debutó como Herb Powell en el episodio O Brother, Where Art Thou? y también apareció en Brother, Can You Spare Two Dimes? y The Changing of the Guardian.

El nuevo capítulo contará con más sorpresas, como las diversas estrellas invitadas: John Cena, Tom Hanks, Joel McHale y Conan O’Brien, este último interpretándose a sí mismo. La expectativa alrededor de este episodio se incrementa al tratarse de un evento que, según los creadores, podría redefinir el curso de la serie.

