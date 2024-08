José Gato Briceño: Asalto a la voluntad popular ¡Entreguen ya!

Posteado en: Opinión

A pesar de que estamos más que acostumbrados a escuchar, ver y vivir en carne propia todas las consecuencias de los atropellos, mentiras y violaciones a la ley que los malnacidos herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, nos sentimos si se quiere asombrados de que esas basuras, luego de esta gesta emancipadora que ha logrado paso a paso aclararles cual es la verdadera voluntad de los venezolanos, sigan creyendo que esa práctica nos mantendría sometidos por siempre, eternamente, que jamás lograríamos sacarlos del poder que ostentan, usurpado en muchos sentidos, por cierto. Están acabados, liquidados, culminada su tiranía, no tienen escapatoria creíble y comprobable ante los ojos del mundo. Sabemos también, que les importa aparentar democracia para tener las dos cartas bajo de la manga, hacen el doble personaje, los ultra demócratas, para lo cual se disfrazan con la fachada de los poderes institucionales, a quienes manejan como marionetas y por otra parte, al mismo tiempo, los que se limpian el trasero con lo que la comunidad internacional, algunos mediadores a su favor incluidos, como el gobierno de Noruega, el de México. Se burlan abiertamente de toda institucionalidad, el PSUV es soberano y con esa blasfemia de gobernar con un partido de ideología narcocomunista guiado por decisiones víscerales y el resentimiento exacerbado, arrastraron a un país por el barranco de la pobreza extrema en todos sus ámbitos.

Para ponernos en contexto de su desvariada y más reciente actuación, en ese torbellino de acciones alocadas para justificar lo injustificable, mientras tienen laboratorios facilitados por China para rehacer las misteriosas actas electorales que se niegan a mostrar, atacan y desdicen acerca de las conclusiones del Centro Carter.

El Centro Carter es una organización no gubernamental y sin fines de lucro fundada en 1982 por el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa Rosalynn Carter. Con sede en Atlanta, Georgia, el centro tiene como misión la promoción de los derechos humanos, la mejora de la salud pública y el avance de la paz y la democracia en todo el mundo.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Una de las actividades más conocidas del Centro Carter es la observación de elecciones en países donde la democracia está en desarrollo o en riesgo. El centro envía delegaciones internacionales para monitorear elecciones, asegurando que sean libres, justas y creíbles.

La narcotiranía venezolana se jactaba, se vanagloriaba de la invitación, unos meses antes de las elecciones del 28 de julio, ya que el Centro Carter les había aceptado hacer la observación electoral, creyeron que eran unos visitantes de palo, nunca se imaginaron la experiencia de más de 40 años, con los mejores técnicos del mundo en informática , hasta el alto mando militar los recibió en la sede del ministerio de la defensa e inclusive les hicieron un gran reconocimiento por su extraordinaria labor de objetividad, seriedad e imparcialidad de sus actuaciones en todo el mundo.

Lo que no se esperaron estos delincuentes,asaltantes de la voluntad popular de todos los venezolanos, era que apenas a los 11 días de haberse efectuado las elecciones, o sea, el pasado jueves, el Centro Carter hizo un pronunciamiento para mostrar el reporte correspondiente ante el mundo a través de la jefa de la misión de observación, Jennie Lincoln, cuyo enunciado principal fue textualmente: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, asimismo confirmó que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, y que no hay evidencia que el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) fuese un blanco de ataque en las presidenciales.

Esta fundación y otras empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (hackeos) y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido la data.

El subjefe de la misión, Patricio Ballados aseguró que: “Tuvimos una gran colaboración del CNE hasta el día de la jornada electoral, se nos abrieron las puertas, pudimos platicar con los rectores y con los funcionarios. Pero posterior al anuncio del supuesto triunfo de Maduro por parte del CNE, se nos cerró la puerta”.

También es importante destacar que la misión de observación que mandó el gobierno colombiano, un buen aliado de Maduro, también reconoció el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Les echaron la burra para el monte, le dirían en mi pueblo sus más incondicionales aliados y eso nos indica que ese narcorégimen se caerá más temprano que tarde. Es insostenible, tanto internamente como internacionalmente.

Pensando en voz alta desde la cárcel del exilio creo que si se lograse aumentar la recompensa por el gobierno americano por la captura a Maduro y Diosdado Cabello y se le agregue la frase – vivos o muertos- estoy casi seguro de que seríamos libres de esos viles secuestradores, narcoterroristas. Seguimos en la tarea de no bajar la guardia, de hacer valer el resultado apabullante de la unidad opositora hasta el final.

Con el ánimo en alto, solo será cuestión de paciencia y tiempo para celebrar nuestra libertad e independencia, paso a paso, sin pausa y con lo único que me queda: MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook:@josegbricenot2

Tiktok: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com