Luis Manuel Aguana: Hackeo político

Se entiende en la actualidad al verbo “hackear”, o su sinónimo “jaquear”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, como “1. tr. Inform. Introducirse de forma no autorizada en un sistema informático”. Construyendo sobre esta definición, el ex candidato y ex Rector del CNE, Enrique Márquez, va más allá de esa definición formal, expresando que el CNE “está hackeado políticamente”, aun habiendo sostenido días antes de las elecciones, “su plena confianza en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de cara a los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio” (ver Enrique Márquez asegura que confía en el sistema de votación y en la FANB de cara al #28Jul, en https://contrapunto.com/ nacional/oposicion-nacional/ enrique-marquez-expreso-su- confianza-en-el-sistema-de- votacion-y-la-fanb-de-cara-al- 28jul/). Veamos:

“…pero el CNE hizo caso omiso de todo, el CNE está jaqueado, pero no jaqueado el sistema cibernético. ¡Está jaqueado políticamente! ¡El CNE no está actuando! ¡El CNE no habla! ¡El CNE no dice! Por allá llegó, dicen los medios de comunicación, yo no estuve allí, llevó los resultados, o las Actas. Nadie los conoce. Yo exijo la publicación de esos resultados. Pero ya no es suficiente con publicar los resultados. Esto ha avanzado demasiado. Vamos a contar los votos. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién se puede oponer en su sano juicio a apelar a la voluntad popular? Bueno, yo apelo a la voluntad popular. Lo hice en la sala, no me dio voz, no pude, pero mejor lo he dejado por escrito….El CNE está tan jaqueado, que suspendió todas las auditorias posteriores. No hay auditorías. El conjunto de auditorías, que son 5 posteriores, las suspendió todas. Cerro. Bajo la santamaría el CNE. En vez de decir cerrado por inventario, decir cerrado por jaqueo. Está jaqueado todo el mundo, los rectores y todos. Mudos. Es inadmisible esta situación para el país…” (ver Explosivas declaraciones de Enrique Márquez, en https://youtu.be/lhIJUUhyLeg? t=1046) (resaltado nuestro).

Luego de años en este rincón de la red exigiendo exactamente lo mismo, basado en los indicios estadísticos y matemáticos de fraude comprobado de este sistema electoral automatizado del CNE, tenía que ocurrir el descalabro que ocurrió el 28J, para que algún protagonista del proceso le cayera la locha: hay que contar todos y cada uno de los votos, tal y como expresa ahora la propuesta de Enrique Márquez, quien constató en carne propia, como el resto de todos los venezolanos, que el sistema automatizado del CNE le paso por encima a la voluntad popular y lo que queda en el fondo, es lo que está expresado en las propias urnas electorales, que nunca fueron atendidas porque unas máquinas asumieron por nosotros el escrutinio y la elaboración de esas Actas, que ahora todo el mundo solicita.

Aunque la propuesta que hace Enrique Márquez llega 20 años tarde, cuando Jorge Rodríguez impuso ese sistema para el Referendo Revocatorio de Hugo Chávez Frías en el año 2004, debo reconocer que se comience a entender donde reside la verdadera voluntad popular y exija que sea revelada, a pesar de que la exigencia difícilmente sea atendida:

“…Yo digo y le exijo al Tribunal, que genere un conteo voto por voto, que le ordene al Consejo Nacional Electoral, o que lo haga el Tribunal, que ordene traer todas las cajitas, todas las urnas electorales, porque allí si está papelito por papelito, el voto de los venezolanos para comprobar que es lo que ha ocurrido, porque ahora imagínense usted hay dos verdades, ¿Cuál es la verdad verdadera? ¿Quién la tiene que decir? ¿Quién tiene la verdad? ¡El pueblo tiene la verdad! Y lo tiene en el voto depositado en cada una de esas urnas electorales. ¿Dónde están esas urnas electorales? Las tiene que tener el CNE en resguardo. Porque es el resguardo de la voluntad popular y tiene que responder, nosotros decimos ¡presente los resultados ya con las cajas!…” (ver Explosivas declaraciones de Enrique Márquez, en https://youtu.be/lhIJUUhyLeg? t=576).

Y este es el fondo de todo proceso electoral. Que la verdad verdadera que exige Márquez sea vista y entendida por los representantes de las partes en la disputa electoral, y que sea aceptada a la vista de todos. Esta es la verdadera lógica detrás de un proceso humano como el electoral, que los testigos de carne y hueso CUENTEN LOS VOTOS EN CADA MESA Y CERTIFIQUEN CON SU FIRMA lo que vieron y contaron, para luego escribir en un ACTA A MANO LOS RESULTADOS QUE ELLOS MISMOS PRESENCIARON, y no una máquina cuyos resultados cualquiera puede poner en lela de juicio porque puede ser “jaqueada” o cambiada a voluntad de algún interesado. De haberse entendido esto cuando se cambió el sistema electoral en Venezuela en el año 2004, no estuviéramos en este problema.

Y ese es el concepto que todo el mundo debe y tiene que entender. Y si luego esos resultados manuales son llevados a una computadora para su transmisión y totalización posterior, eso harina de otro costal. Ya la voluntad popular habrá estado a la vista de todos y certificada por los testigos, no habiendo posibilidad alguna que NADIE pueda “jackear” Actas porque estas serían ÚNICAS, ya que no podrían ser fabricadas posteriormente por una máquina que puede duplicarlas con otros resultados, ya estando fuera del territorio cibernético. Sería imposible que pudieran forjarse y/o duplicarse posteriormente Actas manuales luego de la transmisión electrónica de los resultados, ya que sería muy fácil comprobar si alguien interviniera la transmisión en el camino o en su destino en la totalización porque cada testigo tendría su propia copia firmada por todos en la mano.

¿Por qué no será atendida esta propuesta lógica que exige el respeto de la voluntad popular? Porque esta voluntad popular jamás se ha comprobado desde 1998, cuando cada testigo contaba los votos de su mesa –y de todas las mesas-, y porque la justificación esgrimida por Enrique Márquez, aludiendo el caso de las elecciones presidenciales del año 2013, no se corresponde con lo sucedido. Pero lean primero lo que dijo Márquez:

“… Porque en el año 2013, cuando el Presidente Maduro ganó, perdió Henrique Capriles, por unos poquitos votos, y Henrique Capriles solicito al CNE, era Presidente del CNE la hoy difunta, que en paz descanse, Tibisay Lucena, y le pidió la apertura de todas las cajas, porque tenía dudas del resultado. ¿Y cuál fue la respuesta del CNE en aquel momento? Si, como no. ¡Si cómo no! Vamos a abrir las cajas para despejar las dudas. Y se abrieron todas las cajas. ¿Y qué pasó? Se le dio el triunfo al hoy Presidente Maduro, Nicolás Maduro, es decir, ¡que esa fórmula ha funcionado! ¡Esa es la forma que hoy el pueblo reclama! Para poder garantizar el despeje de la duda razonable que todos tenemos, y despejar, valga la redundancia, este estado de conmoción que tiene el país…” (ver Explosivas declaraciones de Enrique Márquez, en https://youtu.be/lhIJUUhyLeg? t=661).

En efecto, Henrique Capriles exigió que se abrieran todas las cajas, pero luego de casi una semana de tener un país en vilo, la Presidente del CNE nos salió con la “solución” de contar diariamente 400 cajas hasta completar 30 días del grupo no auditado del 46%, todas estas escogidas al azar por este CNE. Tibisay Lucena dijo “Hemos acordado… ampliar la auditoria de verificación ciudadana en su fase 2 … sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección” como lo reseñe en mi blog días luego de la elección y la prensa de la época. Pueden leerlo en mi nota del 19 de abril de 2013 (ver Las 12 mil cajas de Tiby, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2013/04/las-12-mil-cajas-de- tiby.html). Y si precisamente no se le dio el triunfo a Capriles fue PORQUE NO SE ABRIERON TODAS LAS CAJAS como ahora exige Márquez, y que claramente ahora impedirá Maduro porque desde momento había perdido como ahora las elecciones.

Esta enfermedad crónica que sufre el país, mucha de ella producto de un sistema electoral completamente opaco y fácilmente manipulable, como ahora lo confiesa el mismo CNE al gritarle a todo el planeta que ha sido “hackeado”, y por eso no muestra las Actas que sus sistemas en 30.026 mesas, imprimieron en su gran mayoría, cuando afirmaban que era el “mejor sistema electoral del mundo”, no tendrá cura sin un cambio a fondo de este mamotreto tecnológico hacia un sistema basado en los principios que la democracia impone. Tiene razón Enrique Márquez de afirmar que el CNE ha sido jaqueado políticamente, pero no por las razones que esgrime, sino por algo más de fondo.

El CNE tiene 20 años “jaqueado políticamente” y el resultado final lo estamos contemplando todos, dentro y fuera del país. Dentro de esa miseria demostrada el 28J y días subsiguientes, no será posible el regreso de la confianza de los venezolanos en la institución del voto, sin que se desmonte todo el tinglado automatizado, con sus sucesivas “mejoras”, que se construyó en el año 2004. Lo único positivo que se puede rescatar de este desastre, es que quedo claro para todo el mundo, en especial para la oposición, que nunca tuvimos un sistema electoral seguro, quedando en entredicho TODOS los procesos electorales desde 2004 hasta el presente. Del desmontaje y sustitución de ese mamotreto técnico dependerá el regreso de la democracia a Venezuela.

Caracas, 11 de Agosto de 2024

