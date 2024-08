El origen de Scooby-Doo: de una idea juvenil a un ícono de la animación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

La creación de Scooby-Doo es una historia de la invención de personajes animados y reflejo de las dinámicas culturales y sociales de finales de la década de 1960. El perro más famoso de la animación nació en un contexto de cambios en la televisión infantil, influenciado por el clima político y las demandas de un público joven en constante evolución. El proceso de creación de Scooby-Doo es un ejemplo de cómo la cultura pop puede surgir en respuesta a las presiones sociales y cómo los personajes pueden llegar a convertirse en íconos atemporales.

Francisco González Tomadin

En 1968, Fred Silverman, quien entonces era el jefe de programación infantil de CBS, buscaba crear un programa que revitalizara la franja matutina de los sábados y respondiera a las preocupaciones crecientes sobre la violencia en la televisión infantil. Inspirado por el éxito de “The Archie Show”, Silverman propuso la idea de un grupo de adolescentes que resolvía misterios mientras tocaban en una banda de rock. Esta idea inicial fue entregada a Joe Ruby y Ken Spears, escritores de Hanna-Barbera, y al artista Iwao Takamoto.

El concepto original del show, titulado “The Mysteries Five”, presentaba a cinco adolescentes: Geoff, Mike, Kelly, Linda, y W.W., junto con su perro, un sheepdog llamado Too Much que tocaba los bongós en la banda. Estos personajes eran casi duplicados de los personajes de “Archie”, lo que inicialmente no impresionó a Silverman. Fue entonces cuando Ruby y Spears se inspiraron en la serie “The Many Loves of Dobie Gillis”, creando personajes basados en los arquetipos de esa serie: Fred se basó en Dobie, Daphne en Thalia, Shaggy en Maynard, y Velma en Zelda.

Aunque el concepto de “The Mysteries Five” estaba establecido, el perro del grupo seguía siendo una cuestión a resolver. En un primer momento, se debatió entre hacer que Too Much fuera un perro cobarde y grande o un perro pequeño y valiente. Finalmente, se optó por un Gran Danés. Iwao Takamoto, responsable del diseño de personajes, decidió romper con las reglas típicas de la crianza de Gran Danés, dotando al perro de patas arqueadas, una barbilla doble y una espalda inclinada, características que lo hicieron único y lo alejaron del comic strip “Marmaduke”.

A medida que el programa evolucionaba, Silverman y su equipo comenzaron a alejarse del concepto original de la banda de rock. Este cambio se debió en parte a la respuesta negativa de los ejecutivos de CBS, quienes consideraron que el concepto inicial era “demasiado aterrador” para los niños. Ruby y Spears volvieron a pensar el programa con un tono más cómico, concentrándose más en resolver misterios y menos en la música.

El título del show también cambió. De “Mysteries Five” pasó a ser “Who’s S-S-Scared?”, pero incluso este nombre no satisfizo a Silverman, quien finalmente decidió llamarlo “Scooby-Doo, Where Are You!”, inspirado por la improvisación “doo-be-doo-be-doo” que escuchó en la canción “Strangers in the Night” de Frank Sinatra. Este cambio marcó el nacimiento oficial de Scooby-Doo, y el programa fue aprobado para producción.

Más detalles en INFOBAE