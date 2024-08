El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 24 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu energía está a mil. Te sientes súper positivo y con ganas de comerte al mundo. Con una motivación que te ayuda a hacer varias cosas a la vez, sin embargo necesitas toma pausa, hoy es un día para relajarte, pero no tienes que hacerlo tirado en una cama, puedes hacer un gran plan con seres queridos o ¿porque no? Has ejercicios y drena.

Tauro

Encuentros con seres queridos que son alegres, pero que a veces por imprudencia hablan de más y te hacen sentir incómodo. Cuidado con tus reacciones, a veces hay cosas qué hay que dejar pasar y con dejar pasar no queremos decir que aguantes, puedes responder, pero desde la coherencia y el respeto.

Géminis

Hay personas y situaciones que necesitas sacar de tu vida, y puedes hacerlo de la mejor manera, consciente de que este será un adiós definitivo. No necesitas hacerlo ya, pero entre más pronto lo hagas, mucho mejor. Tampoco les anticipes tu decisión, no necesitas ese drama, cuando decidas hacerlo, hazlo y ya. Es hora de cerrar un ciclo, pasar la pagina y superar lo que sea que hayas vivido al lado de esa persona.

Cáncer

Tu zona de confort es cada día más cómoda y sólo pensar en salir de ella te llena de stress. Puede que estés bien, pero piensa que puedes estar mucho mejor. Cambia los hábitos y rutinas que ya no te funcionan y enfócate en crear otras que si. Al principio podrías echar marcha atrás y es comprensible, pero con decisión podrás hacer los cambios que necesites, en pro un futuro mejor.

Leo

No evadas sentir tus emociones. El único obstáculo entre tú y sentir, es el miedo a embarcarse en ese camino, al proceso de lo que sucederá.

Así sea que quieras a alguien o no, se sincero contigo mismo y con esa persona. Si lo amas díselo, y si no lo amas haz que lo sepa también. No puedes quedarte atascado en la soledad y mucho menos en una relación, solo por miedo a lo que sucederá.

Virgo

Hay experiencias que pueden ser maravillosas, pero a la vez abrumadoras, sea como sea te ayudarán a dar un paso adelante y te permitirán evolucionar como ser humano. Lo que se presenta será tan definitivo que sentirás que eres otra persona. Dale la bienvenida.

Libra

Tus planes son cada vez más claros, quieres llegar a la cima y estás dispuesto a esforzarte para lograrlo. Cuentas con las personas y herramientas que necesitas y solo debes hacer un par de llamadas para poner en acción el que será un gran resto del a?o. Eres un triunfador, créelo.

Escorpio

Te aíslas y comienzas la búsqueda de quien soy y porque estoy adonde estoy. Solo hay una respuesta: estás en el lugar exacto al que te condujeron tus decisiones. La buena noticia es que en el futuro funcionara igual, estarás justo adonde quieras estar, sólo tienes que tomar en el ahora las decisiones correctas.

Sagitario

Asume una actitud más conciliadora y deja que cada quien sea como quiera ser. Basta de pretender controlar la vida de quienes te rodean, eso ya no te funcionará más, de hecho, en realidad nunca te ha funcionado como crees. Has vivido atrapado en tu deseo de poder y ahora puedes vivir en esa libertad que tanto profesan los nativas de tu signo.

Capricornio

Estarás un poco cansado por un lado y concentrado en tus pensamientos por el otro. Puede que nada sea como has pensado, pero eso no quiere decir que las cosas no puedan cambiar. Se avecina un etapa de trabajo duro, pero con grandes recompensas si haces lo que tienes que hacer.

Acuario

Quieres hacer cosas que por algún u otro motivo no has podido hacer. Ya sea porque no te has movido en la dirección correcta, porque te has quedado paralizado o simplemente porque has esperado que lleguen solas. Como sea, ya no puedes dejar nada en manos del azar.

Piscis

Quieres destacar, brillar, ser el primero y en el proceso olvidas lo más importante: las relaciones humanas. Necesitas conectarte un poco más con los sentimientos de quienes te importan de verdad. Si lo haces los resultados serán tan increíbles que dirás: ¿porque no lo hice antes?