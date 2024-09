Tres sectores incomunicados en el municipio Buchivacoa tras las recientes lluvias

Tras las recientes lluvias registradas desde la noche de este 31 de agosto, tres sectores de la parroquia Bariro en el municipio Buchivacoa del estado Falcón, están incomunicados.

Por Irene Revilla// Corresponsalía lapatilla.com

La fuerte lluvia provocó que se desbordara la quebrada “Pele el Ojo”, afectando a los habitantes de los sectores Peleivita, casco Central y El Saladillo. Según los bomberos de Dabajuro, se han contabilizado 68 familias afectadas, 38 viviendas y un tramo caído de la carretera El Saladillo a la altura de Las Lomas, los habitantes de esta zona, están incomunicados.

Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil, municipales y regionales, los bomberos del municipio vecino, Dabajuro, equipo de la gobernación de Falcón y de la alcaldía de Buchivacoa. Desde la madrugada de este domingo 1ero de septiembre no tenían servicio eléctrico porque también se cayó el cableado, por lo que acudió Corpoelec y en horas de la tarde comenzó a restituirse el servicio. Los bomberos también les llevaron agua potable a través de cisternas.

Leobardo Calleja, concejal del municipio Buchivacoa, destacó que la lluvia comenzó y aumentó el caudal de distintos afluentes de agua, desbordando varias quebradas en Barrio, sobre todo en el Centro y Sur de la parroquia y esto causó afectación de varias familias, no hay pérdidas humanas ni colapsos de viviendas, pero los habitantes perdieron todos sus enseres.

“Esto no es primera vez que pasa, los habitantes denuncian falta de atención desde hace mucho tiempo, las vías de acceso no sirven, hay poca atención gubernamental en la zona y hay desechos en las quebradas que no han sido limpiadas con anterioridad”, dijo.

Hizo un llamado al gobierno regional y nacional para que atiendan al pueblo de Bariro, ya que se han hecho distintos llamados por crímenes ambientales que se han cometido en la localidad y no han sido atendidos. “Bote de basura en las quebradas, tala de árboles en el cerro Cerrón de Bariro. Hemos tenido gran preocupación por este pueblo, las carreteras no sirven, tienen graves problemas de electricidad y es un pueblo olvidado”.

Aseguró que lo que ocurrió hoy es que las quebradas no han aguantado la fuerte lluvia por falta de limpieza con anterioridad. “Bariro es la capital ganadera de Buchivacoa, no sé justifica que hoy no tenga una carretera asfaltada para llegar a Capatárida”.

Por su parte la gobernación de Falcón, emitió una nota de prensa donde expresan que se mantienen en monitoreo constante de los 25 municipios porque ya iniciaron las lluvias, pero solo han sufrido afectaciones en Buchivacoa y Zamora.

“El gabinete de gobierno regional se mantiene en plena articulación para llevar alimentos, agua potable, gas doméstico, además de enviar funcionarios de Corpoelec para solventar la problemática de energía eléctrica, así como la presencia de los organismos de seguridad para el resguardo de la mencionada zona y el abordaje en las vialidades afectadas”, detalla.

En cuanto al municipio Zamora, se supo que se salió la quebrada “El Cangilón”, en el sector Barrialito de la parroquia Puerto Cumarebo. La misma logró arrastrar a una persona dentro de su vehículo que afortunadamente fue rescatada con vida horas después. El carro sufrió daños totales.