El horóscopo de las Mentes Gemelas: 6 de septiembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Avanza, es el mejor momento para emprender nuevos proyectos o buscar nuevas opciones laborales. Los cambios pueden dar miedo, pero hacerlos es la única forma de crecer. Puedes hacer en sociedades o con inversionistas si tu idea es hacer un negocio. En el trabajo recibirás ayuda, no te preocupes, que todo fluirá.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Tauro

Evocas el pasado y eso está bien, siempre y cuando estés claro con lo no tan bueno que viviste y sobretodo con las lecciones que aprendiste. Sea como sea no te quedes anclada en lo que sucedió, porque ahora tu vida es otra y no tienes nada que ver con quien fuiste en esa etapa. La clave de recordar el pasado es no volver a él.

Geminis

Día para cosechar lo que has sembrado. Te has esforzado, has dado lo mejor de ti, trabajado duro por alcanzar una meta y ahora es momento de evaluar tus avances, celebrar tus logros y crear un nuevo plan para llegar a tu siguiente meta. No necesitas correr, ve a tu ritmo, pero sobretodo, disfruta el proceso.

Cáncer

Colaboración y compañerismo. Te sientes bien a novel emocional, estás en un buen momento de tus relaciones personales, pero puedes estar mucho mejor. Tener más presencia, estar pendiente de pequeños detalles y sobre todo estar pendiente de los problemas de quienes amas. Eres capaz de apoyar y es justo lo que harás.

Leo

Brillas en las conversaciones, destacas de una forma discreta pero admirable, porque tus palabras tienen una gran carga de sabiduría y madurez. Dices las palabras correctas en el momento preciso. Obtienes reconocimientos y te conviertes en un ejemplo a seguir.

Virgo

Anuda fuerzas con socios, compañeros o subalternos, prepara el camino y da el siguiente paso, con la misma fuerza y seguridad qué haces todo en tu vida. Tienes las herramientas que necesitas para lograr el éxito. ¿Que esperas para usarlas? En momento es ahora, ni antes ni después.

Libra

Restableces comunicación con alguien de tu pasado y revives un antiguo sentimiento, y eso está bien, pero no para regresar, porque sino funcionó en aquel momento ¿que te hace pensar que lo hará ahora? Lo que si puedes hacer es aprovechar la oportunidad para sanar viejas heridas. Y no te preocupes, que la vida te regalará algo mucho mejor.

Escorpio

No evadas. Sabemos que no te gusta lidiar con problemas y los evitas lo más posible, pero esta vez necesitas ser tú, ser como siempre has sido, porque te funciona, porque así te va mejor. Enfrenta, pero hazlo sin alterarte ni complicarte demasiado. Se practico y cierra esa historia lo más pronto que puedas.

Sagitario

Te sientes un poco estancado y es que probablemente estás en tu zona de confort a la espera de que las bendiciones caigan del cielo, pero eso no sucederá. Debes ir tras lo que quieres y debes hacerlo ya. ¿Que sucede sino lo logras? No importa, estarás satisfecho porque lo intentaste. Y después ¿que? Crea nuevas metas, porque siempre habrá algo mas que puedas hacer.

Capricornio

Es tiempo para fortalecer tu vida amorosa. La clave para ser feliz en pareja es escuchar a la otra persona, entender cuáles son sus intereses y aceptar que las cosas no siempre pueden ser como deseas. Y es que a veces quieres tener la última palabra y la vida no funciona así. Abre tu mente Capricornio, es momento de aprender a ceder.

Acuario

No estes a la defensiva, seas demasiado desconfiado, ni tomes una actitud distante o negativa. Los demás no tienen la culpa de tus problemas emocionales ni deben pagar los platos rotos de lo que hayas vivido. Si bien es cierto que debes ser más cuidadoso y hacer mejores elecciones, también lo es que no puedes dejar de ser tú.

Piscis

Hoy te das cuenta qué no puedes luchar contra la corriente y decides hacer las cosas de una forma diferente. Entiendes que lo que no fluye no es y que por mucho que lo desees si no es para ti, no lo será. Piensa que has pasado por cosas peores y las has superado.