El horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de septiembre de 2024

Aries

Es un día de abrir los ojos, de darse cuenta de los errores que has cometido y evaluar que debes hacer a partir de ahora para que las cosas cambien. El primer paso es dejar de ver el problema como un castigo o un tormento y buscar la solución. Perdonar y de sanar, a ti mismo y a los demás.

Tauro

No es admirable el que va por aquí y por allá enamorando a cuanta persona se atraviese, lo es quien se enamora de su pareja 365 días al año, pero sobre todo el que vive la relación sin demás ni conflictos hasta por lo más mínimo. ¿Sabes también quien lo hace mejor? El que no acepta a alguien a su lado por no estar solo.

Géminis

Cuando estés a punto de explotar respira profundo, cuenta hasta 3 y cálmate. Habla solo cuando puedas controlar tus palabras y sepas que no vas a herir a otros, porque hay una gran diferencia entre ser sincero y ser devastadora y desconsideradamente sincero. Puedes decir lo que piensas, pero hazlo con respeto.

Cáncer

Retroceder no es una opción, piensa que puedes perder lo que has hecho. Si no haces nada perderías valiosas oportunidades y si corres te caerás. Necesitas moverte hacia adelante, pero debes hacerlo con inteligencia emocional. ¿Qué te parece si ves la situación como espectador y no como protagonista? Tal vez así seas más objetivo y te sea más sencillo tomar decisiones.

Leo

Día de estar en casa. Necesitas tiempo para ti, para limpiar y organizar, recargar las pilas y liberarte del stress. Quédate un rato a solas, sin sentirse solo porque tienes la mejor compañía: tú. Haz un plan tranquilo, ve una película, lee un libro, escucha música o un podcast o comparte una cena íntima con alguien especial.

Virgo

Si te comunicas claramente, hablas con el corazón en la mano y eres considerado y respetuoso, tus puntos de vista serán tomado en cuenta con el mismo amor que los expresas. Hoy un ser querido necesita tu apoyo, incluso podría contarte algún secreto o algo muy íntimo. No lo juzgues, ni lo critiques, escúchalo y apóyalo.

Libra

Actúas con cierta incoherencia. Quieres descansar, pero en lugar de hacerlo programas varias actividades. Haz sólo lo que te haga feliz y cancela el resto. ¿Tu excusa? Se sincero, a quien pregunté dile que necesitas estar tranquilo y sin hacer nada. Tu plan está noche lo determinará tus ganas.

Escorpio

Actúas precipitadamente y tiras por la borda todo lo que con tanto esfuerzo te ha costado cimentar. Acciones van y vienen, prestas demasiada atención a la opinión de otros y tu autoestima sufre un quiebre. ¿Qué te pasa Escorpio? Nunca has sido así y ahora es el momento menos indicado para cambiar.

Sagitario

Día para realizar actividades al aire libre y si es acompañado, mucho mejor. Estás más activo que nunca y con ganas de pasarla bien, pero sin programar demasiado, lo más orgánico e improvisado posible. Qué rico sábado vas a pasar.

Capricornio

Sabes exactamente como llevar tu vida amorosa, pero últimamente te impacientas porque nada resulta como tenías planeado y es que el amor no se planea, al contrario, debe fluir al ritmo de ambas partes. Solo haz un reajuste por aquí y otro por allá y todo volverá a la normalidad.

Acuario

Sostienes una conversación profunda y reveladora y aunque no quieres hacer mucho drama podrías sobredimensionar las cosas. Quienes te rodean tienden a reaccionar de la misma manera o simplemente no saben qué hacer. Si todo se vuelve un caos, no contribuyas a que empeore.

Piscis

Perdona por ti y para ti, por tu paz emocional, porque a partir del momento en que perdonas te liberas de sentimientos negativos que empañan tu presente y te impiden construir bases sólidas para vivir el futuro que deseas y mereces.