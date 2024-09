“Tengo una mala leche”: tiktoker español relató que policías viales lo robaron y manosearon en Venezuela

Posteado en: Sucesos, Titulares

Ramón Teli, un tiktoker español que acostumbra a viajar por el mundo, relató en un video su horrible experiencia en un peaje vial del estado Portuguesa, donde fue manoseado y robado por los funcionarios policiales.

“La policía venezolana me acaba de robar 300 euros en un control, me acabo de dar cuenta, ya estoy en Colombia. ¡Tengo una mala leche!”, lamentó el joven al cruzar la frontera.

“Estaba viniendo para Colombia en autobús desde Venezuela, en un viaje de casi 16 horas desde Valencia hasta San Cristóbal. Y luego tuve que coger un taxi en San Antonio para poder cruzar la frontera hasta Cúcuta”, explicó.

“En mi vida me habían robado dinero en la calle, en ningún lado, ni en Málaga, ni en Barcelona, ni en Irlanda, ni en Marruecos. He estado en todos los lados del mundo y jamás me habían robado. La primera vez que me roban: la policía”, expresó con ira.

“Hice un video en el peaje vial que me han robado, que es en Portuguesa. Nos paran en el peaje, ven mi pasaporte español y me dicen ‘bájate’. Se lo dicen a dos muchachos más, nos bajamos los tres del autobús. Yo me voy un segundito a mear y al único que le han dicho esto es a mí: ‘coge la maleta’. Vale, yo cojo la maleta (…) y me han dicho ‘ven con nosotros’. Vale, me voy con ellos, vamos los tres. Entran primero los otros dos y yo me quedo de último en la cola”, relató Ramón.

“Yo estaba cagado, asustado, porque todas las historias que cuentan de Venezuela, pues dan miedo, la cantidad de policías corruptos que hay. Ahora mismo me pones a los policías en una fila y te puedo decir ‘este es el que me ha robado y este es el que me ha manoseado'”, dijo antes de continuar su historia.

“Me ponen la mochila encima de la mesa, me cogen la bandolera. Me lo quitan todo, todo, en plan, todas las cosas fuera de la mochila y me ponen contra la pared. Estoy tratando de estar pendiente, pero cuando ‘el notas’ me toca la picha, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro o cinco veces, me la manosea pero fuerte. Yo estaba nervioso ‘¿este tío es gay? Yo esto no lo estoy entendiendo que está haciendo este policía’. Mientras, el otro atrás me lo estaba robando todo con la maleta mía entera desmontada. Entonces el policía le dice al que me estaba manoseando que ya estaba, ‘todo limpio’. Y, de repente, muy simpático”, comentó Ramón.

“Yo no me di cuenta que me habían robado, la estaba pasando muy mal porque me estaban tocando la picha de una manera extrema”, agregó el tiktoker.

“Es que 300 euros es un dineral, es para matarlo, tengo una rabia (…) ese tío me acaba de quitar 600 horas de vida. Sé que los venezolanos no son así porque los he estado conociendo estos días, pero es una vergüenza lo de la policía”, sentenció.

Video: @ramonteli / TikTok