Estallan walkie-talkies del Hezbolá en Líbano, según fuente y socorristas

Walkie-talkies usados por el Hezbolá libanés estallaron este miércoles en bastiones del grupo islamista al sur de Beirut y en el sur y el este del país, indicaron a AFP una fuente cercana al movimiento y la Agencia Nacional de Información (ANI).

La fuente afirmó que “varios walkie-talkies explotaron en el suburbio del sur de Beirut”, donde se celebraban los funerales de miembros del Hezbolá que murieron la víspera al estallar material de comunicación de miembros del grupo proiraní. Corresponsales de AFP reportaron por su lado explosiones en Sidón (sur) y Baalbek (este). AFP

BREAKING IN LEBANON: Israel just blew up thousands of two-way radios which were used by Hezbollah terrorists in a second wave of its intelligence operation which started on Tuesday with the explosions of Hezbollah pager devices. pic.twitter.com/UnQlG7Xx2Y

— Breaking911 (@Breaking911) September 18, 2024