¿Dónde están los hermanos Menéndez? Los protagonistas del caso que conmocionó a EEUU hace 35 años

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Los hermanos Menéndez, Lyle y Erik Menéndez, celebraron un oscuro aniversario el 20 de agosto de 2024: 35 años desde que asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez.

Por People

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Mientras José, un ejecutivo de la industria del entretenimiento, y Kitty, una exmaestra, veían televisión en su casa de Beverly Hills el 20 de agosto de 1989, Lyle y Erik les dispararon a quemarropa con escopetas y luego llamaron al 911, diciendo que habían vuelto a casa después de una noche de fiesta y habían encontrado los cadáveres de sus padres. La intriga en el caso fue casi inmediata y las investigaciones iniciales apuntaron a la mafia como posibles sospechosos.

Pero las notas del terapeuta de los hermanos, un casquillo de escopeta y un guion apuntaban a Lyle y Erik, a quienes los fiscales afirmaban que eran privilegiados, malcriados y ansiosos por sacar provecho de la fortuna de 14 millones de dólares de su padre. Lyle y Erik tuvieron tres juicios separados, durante los cuales alegaron que José era abusivo física, emocional y sexualmente y que Kitty era adicta a las drogas y al alcohol, abusaba físicamente y facilitaba el comportamiento de José.

En marzo de 1996, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua por dos cargos de asesinato en primer grado. Actualmente se encuentran encarcelados en el Centro Correccional Richard J. Donovan de San Diego.

Sin embargo, en 2023, los abogados de Lyle y Erik presentaron una petición para anular las condenas de los hermanos a la luz de nueva evidencia: una carta que Erik escribió ocho meses antes de los asesinatos y las afirmaciones de Roy Rosselló de que José lo drogó y violó en los años 80.

El caso y la condena de Lyle y Erik han sido objeto de varios proyectos televisivos a lo largo de los años, desde The Menendez Murders: Erik Tells All de A&E en 2017 hasta Menendez + Menudo: Boys Betrayed de Peacock en 2023. Su escalofriante historia real también es el tema del nuevo programa de Netflix de Ryan Murphy, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

“Al recordar los juicios, Erik, mi familia y yo pensamos que íbamos a enfrentar un caso de homicidio involuntario con un fiscal de distrito que entendía el impacto traumático que la violencia sexual crea en una persona”, reflexionó Lyle en la serie documental de Fox Nation de 2024 Menendez Brothers: Victims or Villains. “Y terminamos con la misma sentencia que un asesino en serie”.

Desde su tiempo en prisión hasta sus matrimonios, aquí encontrará todo lo que debe saber sobre los hermanos Menéndez y dónde están ahora.

¿Dónde están ahora los hermanos Menéndez?

Durante más de 20 años, Lyle y Erik estuvieron encarcelados por separado: Lyle en la prisión estatal de Mule Creek, en Ione (California), y Erik a unos 800 kilómetros de distancia, en el centro penitenciario Richard J. Donovan, en el condado de San Diego. Los hermanos no se hablaron durante años, aunque se comunicaban por cartas (y jugaban al ajedrez por correo). En febrero de 2018, Lyle fue trasladado a otra unidad de alojamiento en Richard J. Donovan y, en abril de ese mismo año, Erik se mudó a la misma unidad que Lyle.

Cuando los hermanos Menéndez se reunieron, se echaron a llorar y Lyle susurró: “Por fin”, le dijo a DailyMailTV . “Fue un momento extraordinario”, añadió. “No estaba seguro de que fuera a suceder”.

En 1999, Erik se casó con su amiga por correspondencia de toda la vida, Tammi Ruth Saccoman, con quien tiene una hijastra, Talia. Tammi escribió un libro, They Said We’d Never Make It: My Life with Erik Menendez, sobre su relación y experiencias. Erik también se dedicó a la pintura (e incluso le regaló un retrato a la comediante Kathy Griffin ) y, junto con otros reclusos, intentó reformar la prisión.

Lea más en People