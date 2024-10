Madre de activista de Vente Venezuela fue extorsionada por los mismos funcionarios que maltrataron a su hijo

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

Mireya González, madre del joven activista de Vente Venezuela Sandro Javier Rodríguez González, alertó este viernes que fue víctima de una extorsión practicada por los propios funcionarios que custodian a su hijo en un centro de detención del estado Lara.

“Mi hijo fue detenido el 6 de agosto. Lo sacaron de la casa de su papá, lo golpearon y golpearon a mi hija delante de la niña de ocho años”, recordó la mujer en un video difundidos en redes sociales.

La madre aseguró que Sandro fue enviado a un calabozo en Santa Rosa, “ahí le metieron corriente, me lo golpearon, le pegaron. De ahí me lo trasladaron para Pata ‘e Palo”.

Por si fuera poco, denunció que “en Santa Rosa me quitaron 700 dólares porque dizque me lo iban a dar, me lo iban a soltar, y me engañaron, me estafaron”.

Del centro de detención preventiva de la PNB en Pata ‘e Palo lo enviaron a Tocuyito, estado Carabobo.

“Después de más de dos meses, ayer yo vi a mi hijo, está desnutrido, está enfermo. Están dándole comida con gusanos, no les están dando agua. No les están golpeando, pero les están metiendo un psicoterror muy fuerte, mi hijo está muy decaído”, lamentó Mireya.

Finalmente, la madre pidió auxilio para su hijo, “necesita tratamiento, mi hijo se me va a morir ahí y yo me voy a morir con él”.