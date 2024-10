Sobrevivió el “Teniente Dan”, el hombre que decidió enfrentar al huracán Milton en su velero (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El caos en Florida ha llegado con el huracán ‘Milton’. El miedo tomó cuerpo. El huracán Milton, calificado de monstruo, tocó tierra con categoría 3 sobre las 20.30 de la noche del miércoles y se ha debilitado a categoría 2 poco después.

Por La Vanguardia

Una de las historias personales que más ha trascendido es la de Joseph Malinowski, también conocido como Teniente Dan. El hombre se negó a ser evacuado y decidió permanecer en su pequeño bote. Las autoridades recomendaron a las personas no permanecer a bordo ni aventurarse en condiciones difíciles, ya que ponen en riesgo su vida y la vida de los posibles socorristas.

Biblia. Horas antes de la llegada del huracán Joseph afirmó no tener miedo y comparó su situación con la del Arca de Noé en la biblia: “No estoy preocupado. Esto no es nada comparado con lo que he pasado en mi vida. Esto no me asusta. El lugar más seguro para estar es en un barco en una inundación. Aprendimos eso con Noé. Todos los que se quedaron en la tierra se ahogaron. Noé y los animales vivieron”, comenta.

Fe. También afirma que sabe que está haciendo lo correcto siguiendo las órdenes de Dios: “No envió a nadie para sacarme de aquí. Y cualquiera que intente sacarme de aquí, no es de Dios porque Dios me dijo que esto era lo correcto para mí y por eso lo estoy haciendo”, profundizó Malinowski. Sumado a esto, en el pasado había explicado que Dios le indicó que “viniera aquí y consiguiera un bote. Él me respalda. Estoy en buena forma. No estoy preocupado”, comenta.