Liam Payne vaticinó su trágico final en el último disco que grabó

Liam Payne llegó a lo más alto de su carrera con One Direction y desde le dedicó su vida a la música. Al momento de su muerte, el músico británico estaba trabajando en su último álbum y aunque no llegó a publicarlo, aseguran que ya estaba terminado. Las canciones que lo componen, parecen los escritos de un diario íntimo, ya que son un reflejo de sus sentimientos más profundos y dan cuenta del difícil momento que atravesaba.

Según el periódico inglés The Sun, Liam planeaba lanzarlo a principios de este año, pero las dos internaciones que sufrió por problemas renales hicieron que se demore. El sencillo principal del álbum, Teardrops, fue lanzado en marzo, aunque en las canciones inéditas que no llegó a publicar, el cantante hablaba sobre no tener “salida”.

La letra del tema que suena con ritmos electrónicos acelerados dice: “Todo el mundo está hablando. No puedo procesar esto ahora, no tengo salida, no tengo salida. Todavía tengo un gran peso en la espalda. Ojalá pudiera sacármelo de encima así de fácil”.

Una fuente cercana al cantante dijo al medio británico que “Liam siempre estaba trabajando en canciones en su computadora portátil y estaba en proceso de montar un estudio en su casa de Miami, pero el disco estaba esencialmente terminado”.

