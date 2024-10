Las 10 demoledoras frases de Cayetana Álvarez sobre el chavismo y el gobierno de Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Presidenciales

En diálogo con SEMANA, la diputada española, Cayetana Álvarez lanzó fuertes críticas respecto al papel que cumple la comunidad internacional en la dictadura de Nicolás Maduro, al rol de España en el asilo de Edmundo González y al papel de Gustavo Petro.

1. “En Venezuela se vive una auténtica tragedia y una auténtica barbaridad”

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Álvarez, relata el sufrimiento por el que pasan todos los inmigrantes venezolanos en ese paso que conecta a Colombia y al país vecino. “Yo he visto en la frontera de Cúcuta entre Colombia y Venezuela a madres cargando a sus niños, llevando todo lo que tienen básicamente sobre sus hombros, sus hijos y sus cuatro bienes, cruzando prácticamente descalzas la frontera, huyendo de la miseria y de la represión, intentando buscar una vida mejor. Es decir, una auténtica tragedia y una auténtica barbaridad”.

2. “Yo acuso, enfáticamente, a la comunidad internacional de condescendencia, de desidia y de complicidad con ese régimen”

Sobre las decisiones que ha tomado Europa frente al robo de las elecciones perpetrado por Nicolás Maduro y la postura de la comunidad internacional, Cayetana Álvarez asegura que se deben tomar medidas serias para dar una lección sobre la defensa de los derechos humanos. “En Europa nos gusta mucho dar lecciones al resto del mundo de la defensa de los derechos humanos que hay en Venezuela o por la falta de respeto al pluralismo político y, sin embargo, la acción nunca llega, con lo cual yo creo que hay que hacer un llamamiento muy duro, muy severo a la comunidad internacional, con nombres y apellidos, a los gobiernos, a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a los demócratas del mundo, de que sean consecuentes. Y para llegar a los hechos eso es presión, presión y presión. Es decir, el gran enemigo de los demócratas venezolanos hoy es el cansancio y la resignación”.

3. “Gustavo Petro, de alguna manera, ampara y protege a Maduro”

La diputada criticó el rol del presidente colombiano frente al gobierno de Nicolás Maduro. “Me temo que Gustavo Petro no pertenece a esa escuela o a esa familia de una izquierda democrática dispuesta a denunciar la violación a los derechos humanos cuando se produce y menos en un país vecino. O sea, Colombia tiene, no sé, ustedes sabrán mejor la cifra, pero no sé, eran por lo menos más de dos millones de exiliados venezolanos en su país. Es decir, el interés máximo de Colombia está en que Venezuela sea una democracia. No va a haber paz en Colombia si no hay libertad en Venezuela”, concluyó Álvarez.

Para conocer las demás frases ingrese a Semana