Tras ataque a Evo Morales, sus simpatizantes tomaron un aeropuerto en la región cocalera de Bolivia

Por Infobae

Según declaraciones de los manifestantes, la toma del aeropuerto es un acto de defensa de Evo Morales que el domingo, en horas de la mañana, denunció un intento de asesinato, en el que los dos vehículos en los que se transportaba recibieron 18 impactos de bala y uno de sus choferes resultara herido.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Hemos tenido una interferencia ilícita por más de 200 personas que han podido entrarse a nuestro aeropuerto de Chimoré vulnerando todos los procedimientos y normativas de seguridad que tenemos”, manifestó el director ejecutivo de Naabol, Elmer Pozo, en conferencia de prensa. Posteriormente denunció que se detonaron cartuchos de dinamita y anunció una denuncia penal contra los autores del hecho.

En un video difundido por Radio Kawsachun Coca, un medio vinculado al ex presidente con sede en el trópico cocalero, se ve a las personas asentadas en la pista de aterrizaje y una de ellas advierte: “Señor ministro (de Gobierno, Eduardo Del) Castillo, no juegue con el pueblo, no juegue con Bolivia. Ahora se ha metido con el pueblo boliviano y esto no lo vamos a perdonar”. Luego la misma persona se dirige al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y dice: “nos traicionaste y esto no se va quedar así”.