Joven venezolana y su bebé recién nacida están incomunicadas en una azotea por el temporal en España

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Una abuela venezolana pidió ayuda el pasado miércoles para que las autoridades españolas localizaran a su hija y su nieta de pocos días de nacida, ambas incomunicadas durante el temporal Dana en Valencia, España.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Ando buscando a mi hija, que le entregaron su hija el día martes, que estaba hospitalizada. Mi hija está en Valencia, está en Benetússer. A ella le entregaron la niña en el Hospital La Fe. Mi hija tiene una cesárea. La niña apenas lo que tiene son 15 días de nacida”, expresó la angustiada mujer en un segmento del programa Y Ahora Sonsoles.

“Mi hija me llamó hace rato, me dijo ‘mamá estoy viva con mi hija. Aquí hay unos niños también, dos niños más. Hay unas muchachas. Estamos aquí en esta casa atrapados.

Nadie nos ha venido a salvar. Nadie nos ha venido a rescatar'”, relató la abuela venezolana de nombre Lorbis.

La mujer explicó que se comunicó con el servicios de emergencias 112, pero todavía no le dan una respuesta clara.

“Necesito que busque una guardia, algo que lo ayude. Salven esa vida, que están vivos”, clamó.

Su hija y nieta estaría incomunicadas en una azotea, cerca de la parada de tren de Alfafar. No tienen línea telefónica y no es fácil el acceso para los rescatistas locales. Muchos en la zona no pueden entrar ni salir y ya no tienen luz ni agua potable, como el resto de las localidades.

La abuela explicó que su hija está con “la misma gente con que ya estaba viviendo, porque ellos se subieron a la azotea. Estuvieron toda la noche con esa niña chiquita en la azotea y pudieron salvarse. Están vivos. Vamos a sacarlos ya de ahí”.

Además, aseguró que su hija le dijo, “mamá, si no me vienen a buscar, me voy con mi hija caminando para la calle, como sea. Como sea, me voy a salir de aquí, mamá. Tengo miedo”.

La abuela también explicó que “yo viví la tragedia de Vargas, donde hubo muchos muertos en el 1999. Yo soy de Vargas, de Venezuela. Por favor, ayúdenme”.

Video: @yahorasonsoles / Instagram