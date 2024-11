Perdió su carro en la catástrofe de Valencia, pero su jefe lo botó por llegar tarde (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Fabián, un migrante y electricista colombiano que busca una mejor vida en España, fue despedido el pasado lunes por llegar un par de horas tarde a su lugar de trabajo en Valencia, zona devastada por el temporal Dana que ha dejado más de 200 muertos.

lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Yo vivo en Alfafar, en la zona de la catástrofe, me llama el jefe a las siete y media de la mañana, muy disgustado, molesto, diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo y que por qué no he llegado, que mi obligatoriedad es estar allá a las siete de la mañana, que me busque la vida, que les diga a mis vecinos que alguno me lleva”, relató Fabián a las cámaras de Rtve.

Video: @rtve / X

“Mi coche quedó totalmente destruido, apareció como diez calles para allá, no es una mentira para nadie saber lo que está pasando”, lamentó el hombre, que es sustento de su familia y, por la naturaleza de su oficio, no puede “teletrabajar”.

Fabián aseguró que debía caminar dos horas y media para llegar al taller donde laboraba “porque no hay línea de metro, no hay línea de autobús, no hay una forma de transporte.”

El padre de familia aseguró que “yo vivo con mi esposa y mi hijo menor de 14 años, yo en este momento mi esposa trabajaba en una inmobiliaria, la cual también se inundó y ese negocio ya no va a ir más. Yo pues soy la única fuente de sustento y me da miedo perder el trabajo, sé que allá en el taller se perdieron las cosas, (1:21) o sea, está inundado y también necesitan la mano, pero pues yo digo, yo estoy aquí ayudando y sirviendo aquí donde vivo, estoy haciendo lo que tengo que hacer”.

Poco después, en TikTok se viralizó un video del momento exacto en el que Fabián fue echado por su jefe.