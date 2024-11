Otra famosa tienda de ropa de EEUU se declaró en bancarrota

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

El minorista global de moda Esprit Holdings, la compañía de cotización pública manufacturera de prendas de vestir, calzado, accesorios, joyería y artículos para el hogar, tomó una decisión clave para su futuro en el mercado estadounidense. Tras la declaración de quiebra de sus dos filiales en Estados Unidos, Esprit US Distributions Limited (USDS) y Esprit US Retail Inc. (USRI), la empresa anunció que se enfocará en un modelo de negocio basado en licencias.

Por La Nación

Este cambio se debe a los problemas financieros y operativos que estas filiales enfrentaron en los últimos años y a la conformación de una nueva estrategia.

Dificultades financieras y operativas en la tienda que fue a la quiebra

La situación financiera de las filiales estadounidenses de Esprit fue la principal causa detrás de esta decisión. Con altos costos operativos y una disminución en sus ingresos, USDS, encargada de la distribución mayorista, y USRI, enfocada en el comercio minorista y electrónico, no lograron equilibrar sus finanzas. Sus activos combinados, valorados en alrededor de US$40 millones, no fueron suficientes para cubrir sus pasivos, lo que llevó a sus directorios a optar por la quiebra como la mejor salida, según Just Style.

Así fue que el 25 de octubre, Esprit presentó la solicitud de quiebra de ambas filiales en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, bajo el marco del Capítulo 7 en los aspectos legales. Esta acción permitió liquidar los activos de las subsidiarias para saldar sus deudas. Con este movimiento, la empresa dejó de tener control operativo sobre estas entidades, lo que implica una reducción en sus gastos generales al finalizar el apoyo financiero a las filiales estadounidenses.

