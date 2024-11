Movimiento “4B”: por qué promueve no casarse ni tener sexo y cómo se relaciona con la política en EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Los movimientos sociales nunca han dejado de tener relevancia, y en tiempos actuales, los relacionados con el feminismo se han posicionado con particular interés entre las mujeres más jóvenes. En el contexto de una sociedad surcoreana moderna y a la vez marcada por profundas tradiciones, ha surgido un movimiento que desafía las expectativas de género y las estructuras familiares: el Movimiento 4B.

Por: Infobae

Conocido también como el movimiento de las “4 No” (“No matrimonio, No hijos, No citas y No sexo”), esta tendencia se ha consolidado entre jóvenes que rechazan el matrimonio y la maternidad como únicos caminos para alcanzar la realización personal. La iniciativa, aunque controvertida, ha ido ganando seguidores y adaptándose a otros países, especialmente en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para muchas mujeres que buscan redefinir su rol en la sociedad.

¿Dónde surge el movimiento 4B?

El Movimiento 4B se originó en Corea del Sur alrededor de 2015, y sus bases surgieron en las comunidades digitales femeninas. Estas plataformas permitieron a mujeres jóvenes expresar su frustración ante las expectativas sociales de matrimonio y crianza, así como frente a la desigualdad de género y las presiones de apariencia, como recoge CNN.

En coreano, las cuatro “B” provienen de las palabras “bihon” (no al matrimonio), “bichulsan” (no a la maternidad), “biyeonae” (no a las citas) y “bisekseu” (no al sexo), explica CBS. De este modo, las participantes buscan un modelo de vida independiente que escape de las convenciones impuestas, proyectando una resistencia contra el patriarcado mediante la renuncia a los roles tradicionales de esposa y madre.

En un país donde la tasa de natalidad está entre las más bajas del mundo, el Movimiento 4B ha traído nuevas tensiones con el gobierno surcoreano, que ve el crecimiento poblacional como una prioridad. Las autoridades han lanzado incentivos, desde subsidios de vivienda para recién casados hasta beneficios fiscales para fomentar el matrimonio y la maternidad, afirma The New York Times.

