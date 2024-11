Britney Spears se reencontró con su hijo Jayden tras años de distanciamiento

Por Infobae

La revista People informó este lunes que una fuente cercana a la cantante reveló que Jayden James está pasando tiempo con su madre en su casa en Los Ángeles, California.

“Pasar tiempo juntos la ha hecho feliz”, comentó el informante. Aunque la cantante es muy activa en sus redes sociales, no ha publicado ninguna imagen que confirme que está junto a su hijo.

Este reencuentro se dio luego de que en 2022, Jayden explicó en una entrevista con ITV que la relación con su madre era complicada y esperaba que ya no se expusiera tanto en redes sociales porque sus decisiones lo afectaron tanto a él como a su hermano.

“Ambos hemos pasado por tantas presiones en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado. Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Realmente quiero volver a verla”, señaló.

En octubre de 2023, cuando apareció en la portada de People con motivo de la promoción de su libro The Woman in Me, la intérprete de “Toxic” comentó que la maternidad fue como un sueño hecho realidad.

“Formar una familia fue mi sueño hecho realidad. Ser madre fue mi sueño hecho realidad. Tuve a mis bebés muy joven. En todas las piscinas a las que íbamos en las giras, todos los bebés se me acercaban porque siempre llevaba la mayor cantidad de juguetes”, señaló.

Pero, a mediados de este 2024, el portal TMZ afirmó que la relación entre la famosa y sus hijos iba de mal en peor, ya que una fuente les confirmó que los adolescentes solo la llamaron para el día de las madres y ella no tuvo intenciones de visitarlos cuando viajó a Hawaii en febrero: “Años de conducta aberrante y problemática no pueden ser borrados tan fácilmente. No hay evidencia de que las cosas hayan mejorado”, explicó.

Además, Mark Vincent Kaplan, abogado de Kevin Federline informó a Entertainment Tonight que todo lleva su tiempo, pero, tanto Sean Preston como Jayden James están felices de ver como su madre está avanzando en la vida.

