Garbiñe Muguruza: Rafa Nadal nos ha abierto las puertas a todos

La extenista Garbiñe Muguruza reflexionó este martes en Málaga sobre su decisión de retirarse del deporte profesional, también sobre la “triste” despedida de Rafa Nadal, del que dijo que les “ha abierto las puertas a todos”, y desveló que estará en esta ciudad andaluza apoyando a España en las finales de Copa Billie Jean King.

Muguruza, en el Foro EFE Sport Business ‘Málaga y el turismo deportivo. El modelo de la Billie Jean King Cup’, organizado por la Agencia EFE, impulsado por Lexus y celebrado en el Gran Hotel Miramar de la capital malagueña, reconoció que la decisión de dejar el tenis que anunció este año “no fue de levantarse un día y decir se acabó”.

“Fue un proceso de hablar con Conchita Martínez y ver mis sentimientos. Digerir todo esto me llevó un año, un tiempo largo de estar en casa, descansar y tener tranquilidad para comprobar cómo me sentía, para valorar si lo echo de menos o no”, dijo la campeona de Roland Garros 2016 y Wimbledon en 2017.

“Fui llegando a la conclusión de que estaba a gusto en casa con mi familia y tenía que pasar página”, añadió Muguruza, que también opinó sobre la decisión de Rafa Nadal de retirarse tras la Copa Davis de Málaga.

“Es un poco triste, ha sido un atleta que me ha inspirado y he tenido la suerte de compartir mi carrera con él, de espiarle, ver cóo entrena y qué come, todo para seguir sus pasos”, contó al director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, moderador del coloquio.

“Rafa nos ha abierto las puertas a todos. Recuerdo unas Olimpiadas con él, de preguntarle consejos sobre cómo afrontar los momentos de tensión. Su marcha dejará un vacío, pero le espera una vida muy bonita por delante. Ha dado todo lo que tenía que dar”, destacó sobre el tenista de Manacor.

Sobre el inicio de la Copa Billie Jean King, que comienza con la eliminatoria entre España y Polonia de este miércoles (17.00 horas), a Muguruza no le ha dado tiempo aún a estar con las jugadoras hispanas, pero quiere “estar para apoyar al equipo en un partido duro”, por lo que reconoció que hasta ella está “nerviosa por ese duelo entre Badosa y Swi?tek”.

La exjugadora hispanovenezolana nacida hace 31 años en Caracas, desea que Málaga sea una fiesta del tenis durante estos días en que coinciden la Billie Jean y la Copa Davis.

“Quiero que venga todo el mundo a ver el tenis, que los estadios estén llenos, para chicas y para chicos, y que España gane”, subrayó.

Pese a la baja de última hora de la medallista olímpica en dobles Cristina Bucsa, “hay otras jugadoras que pueden hacer bien el doble“, dijo Muguruza, quien ve “un equipo fuerte, sobre todo por lo bien que está jugando Paula Badosa, que da esperanzas al equipo contra Polonia”.

La extenista, que es actualmente directora del torneo de las finales WTA en Riad, comentó que está siguiendo “los pasos de Conchi -Conchita Martínez, que fue su entrenadora-“, y señaló que al haberse “retirado hace tan poco no sabía que podría tener la oportunidad de dirigir un torneo femenino por primera vez allí”.

“He aprendido muchísimo de lo que hay detrás de los eventos, he abierto los ojos y he sabido de lo complicado que es, ya que cuando eres jugadora no te das cuenta. He ido tres veces para asegurarme de que la línea era la adecuada”, relató sobre su experiencia al otro lado del tenis.

“Me he preocupado de las jugadoras, de cómo iba a ser la comida, el hotel, el gimnasio, las pistas y cualquier detalle para que tuviesen lo que necesitan. Es un torneo muy especial y me he concentrado mucho en que todo saliera bien”, añadió.

Cuestionada por Paula Badosa, su periplo de lesiones y la salud mental, apuntó que “al máximo nivel todo es dramático porque hay mucho en juego”, pero que esta jugadora es “ambiciosa y lo da todo pese a sus bajones físicos y siempre ha tenido la fuerza de recomponerse, lo que es de admirar”. EFE