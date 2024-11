Ibai Llanos mostró su increíble cambio físico, tras haber adelgazado más de 35 kilos

Posted in: Entretenimiento, Titulares

En un emotivo y contundente mensaje, el popular streamer y conductor español Ibai Llanos respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales tras haber bajado más de 35 kilos en los últimos cinco meses. Desde finales de junio, el influencer de 29 años ha compartido todo su proceso de transformación, buscando mejorar su calidad de vida y salud.

La notable pérdida de peso de Ibai generó reacciones mixtas entre sus seguidores. Un reciente post en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) mostró un impresionante antes y después de su cambio físico, acumulando más de dos millones de visualizaciones. Sin embargo, muchos usuarios no tardaron en criticar su nueva apariencia.

“Está bien que no sea tan gordo, pero se veía más sano antes, ahora parece que le queda un año de vida”, comentó un tuitero. Otro usuario afirmó: “Es raro lo que voy a decir, pero le quedaba mucho mejor ser gordo”.

Algunos comentarios incluso sugirieron que su descenso de peso podría estar relacionado con el uso de drogas o trastornos alimenticios. “Vomitar sí funciona”, ironizó un usuario en su publicación.

Frente a estas críticas, Ibai decidió publicar en su cuenta de Instagram dos fotos comparativas: una de hace un par de años y otra actual. “2022 vs 2024. En las dos estoy guapete”, escribió, aludiendo indirectamente a sus detractores.

En un enfoque más directo, el streamer utilizó la misma plataforma X para defender su nuevo estilo de vida. “Ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos”, explicó.

Ibai enfatizó que su cambio no fue motivado por cuestiones estéticas: “No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud. Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan”, bromeó.

Además, el influencer criticó la tendencia de algunos a desestimar sus logros, señalando que “han estado durante años llamándome gordo y obeso, y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal”. También se defendió de las acusaciones de usar sustancias nocivas, recordando que en sus videos de TikTok se puede ver su dedicación al ejercicio, como cuando levantó “160 kilos de peso muerto” en su día “129 de cambio físico”.

“Cuesta mucho decir que alguien está currando (trabajando) bien en algo, pasa siempre”, concluyó Llanos, reafirmando su compromiso con un estilo de vida más saludable.