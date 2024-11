Impactantes confesiones de Mike Tyson: días en la cárcel, orgías sexuales y despilfarro de millones de dólares

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, protagonizó un combate de exhibición contra Roy Jones Jr., un evento que recaudó 80 millones de dólares y en el que Iron Mike demostró que el interés por el poder de sus puños se mantiene intacto. Como el influencer es 31 años menor, la lucha fue habilitada con reglas especiales: será a ocho asaltos de dos minutos, con guantes de 396 gramos (14 onzas) – 113 gramos (4 onzas) más acolchados que los guantes normalmente utilizados en los combates oficiales.

Pero más allá de la ferocidad que regaló en el ring en cada presentación, la vida de Kid Dynamite es el guion de una película de una enorme intensidad. Tocó la gloria y el infierno, se sumergió en los excesos, estuvo preso por violación y se reinventó como empresario y hombre de los medios. Cada tanto, reincide en el boxeo, como sucederá el próximo viernes.

Ante los micrófonos, Tyson nunca ocultó ni sus coqueteos con el olimpo ni sus miserias. Y fue dejando historias y anécdotas. Aquí, un compilado de algunas de sus confesiones más impactantes.

Su primera vez en el sexo y el descontrol:

“Tuve sexo por primera vez a los 16-17 años. Hasta esa edad solo me masturbaba. No tenía mujeres en ese momento, no había mujeres que me dijeran: ‘Oye, joven, ven aquí’. No había nadie que quisiera enseñarme, a los 13 años ya era un grandote en comparación con mis compañeros de clase”.

“La primera vez fue a los 17 años y, sí, te vuelves adicto de inmediato al sexo. Pero si puedes sacrificar eso por algo glorioso, eso es disciplina. El cinturón de campeón era más importante que eso, así que sí, dejé de tener sexo por cinco años. Pero era un niño de 17, no sabía nada de las chicas, estaba asustado y siempre se burlaban de mí y me ponían apodos porque era muy grandote”.

“En mi primera orgía me contagié muchas enfermedades. Tuve mononucleosis, es como si sintieras un soplete en la boca”.

Su primera caída y la enseñanza que le dejó

“Tras la derrota con Buster Douglas sentí alivio, pasó y fue un alivio porque finalmente sucedió. Hay que lidiar con la adversidad a veces. Lloré, pero era una pelea, no algo personal. Me sentí libre, dije ‘ahora ya no temo perder, ahora seré un mejor boxeador porque no tengo miedo a perder y ahora haré las cosas mejor’. Esa pelea fue lo mejor que me pasó, estaba muy estresado por ser el campeón, se me caía el pelo en ese momento, todo el mundo me metía presión y yo debía seguir siendo ese tipo rudo aunque tuviera miedo”.

“Esa derrota me volvió humano, ese hombre recibió mucho dinero por ganarme, pero me hizo humano ante el mundo”.

Su vida en la cárcel tras ser condenado por abuso

“Corría mucho, hacía mis ocho-nueve millas en círculos y a la noche corría cuatro horas en mi celda, en el lugar, o simplemente saltaba, sobre el concreto”.

“Cuando entré estaba muerto de miedo, comía como un cerdo, tenía miedo. Pasé los mejores tres años de mi vida en prisión. Tenía paz. Los millones de dólares no significan nada si no tienes paz, si no tienes esa estabilidad. Necesitas sanar, equilibrarte, dedicarte a tí mismo. Porque Dios te castiga dándote todo lo que quieres, a ver si puedes manejarlo. Yo no pude manejarlo bien al principio, pero no me di por vencido y ahora sí lo he conseguido, aunque sigo aprendiendo”.

El despilfarro de su fortuna

“Gasté lo último que me quedaba de las peleas en la rehabilitación, poco más de un millón de dólares en la rehabilitación. Me quedaban dos millones y compré una casa en Phoenix. La casa era difícil de vender pero alguien la quería, me dio el dinero y con eso me compré una casa en Las Vegas. Ahí empecé a tener vacas y esas cosas, porque no tenía dinero para comenzar lo de la hierba. Entonces empecé a usar esa casa. Si tenías algo de dinero y querías hacer una fiesta ‘ven a mi casa y trae el dinero’. Les prestaba mi auto a unos tipos con la condición de que le llenaran el tanque de gasolina y así fui viviendo esta etapa. Luego mi esposa entró en escena y no quería que hubiera tanta gente en mi casa”.

