Carolina Cestari desaloja a una madre de su apartamento por no subir una disculpa pública en redes

Posted in: Actualidad, Nacionales

La viceministra chavista Carolina Cestari practicará este viernes el desalojo de Mayerling Parra, una madre que vive en un apartamento de la Misión Vivienda en Caracas junto a su hijo de tres años, por no subir una disculpa pública en redes sociales tras denunciar diversas arbitrariedades en su contra.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

lapatilla.com

El conflicto inició el viernes 1 de noviembre cuando, en ausencia de Parra, autoridades del Ministerio de Vivienda se presentaron en el inmueble, ubicado en el edificio Casanova, y se contactaron con su hermano, a quien le ordenaron desalojar debido a que la titular se había ausentado.

El miércoles 6 de noviembre Parra volvió a su casa y tomó posesión de la misma. Fue visitada por Cestari, quien le dijo “vamos a hablar” y pretendía proceder al desalojo de la beneficiaria y sus enseres pese a que ya había vuelto a su casa y, hasta ese momento, no había ningún oficio del Ministerio Público (MP) que ordenara la ejecución del procedimiento.

“Tengo 11 años con mi apartamento. El día de ayer vinieron a desalojar, a desocupar mi apartamento arbitrariamente, como yo no me dejé porque estoy con mi hijo de tres añitos, el día de hoy vino la viceministra Carolina Cestari, sin un fiscal, sin un fiscal de la Lopna, nada, a sacarme de mi apartamento, a ‘conversar conmigo’, no quería conversar sin que yo grabara, le dije que no, que yo debía grabar, debía dejar una evidencia, porque aquí están pasando cosas irregulares, no es legal los desalojos arbitrarios en Venezuela”, declaró Parra al respecto en un video difundido en redes.

“No vino alguien que representara, que me mostrara una orden de desalojo, eso está prohibido en Venezuela. Sin embargo, pues de manera arbitraria quieren sacarme de mi casa, como vieron que yo no quise dejar de grabar, yo le dije, ‘hay que tener una evidencia de todo lo que está sucediendo, estoy dispuesta a conversar, pero que quede una evidencia’. Pero se fue y me dejó encerrada, porque las cerraduras de mi casa la cambiaron”, relató la afectada.

Minutos después, Cestari también ofreció su punto de vista en redes: “Me he visto en la necesidad de acudir ante los órganos competentes para esclarecer una situación a la cual me he visto expuesta cuando una ciudadana colgó en las redes una infame denuncia en contra, no sólo de mí, sino de la misión vivienda Venezuela”.

Según Cestari, “la Misión Vivienda está creada por nuestro comandante (Hugo) Chávez, aquí tenemos las leyes que la contemplan, fue creada para dar vivienda a nuestro pueblo. Jamás estaríamos nosotros jamás apoyando ningún tipo de desalojo, por eso me he visto en la necesidad de acudir ante los órganos competentes para denunciar esto y para dejar en claro que nosotros estamos acá para servir a nuestro pueblo”.

La viceministra insistió en que “Misión Vivienda no desaloja, es más, existe una ley acá que lo prohíbe. Nosotros somos garantes de esa ley, así que entonces que se sepa la verdad, que la verdad prevalezca como ha de ser y seguiremos avanzando. Aquellos que pretenden, con mentiras que hacen rodar por las redes, que vamos a parar nuestra misión de regularizarlo todo, de seguir garantizando vivienda a nuestro pueblo, están equivocados. Nosotros estamos acá con una misión clara dada por nuestro presidente Nicolás Maduro, garantizar hogares dignos para nuestro pueblo”.

En la noche de ese mismo miércoles, un funcionario de Misión Vivienda identificado como “Andy Robinson” acudió para persuadir a Parra de aceptar la medida, pese a que él tampoco presentó ninguna orden judicial ni prueba alguna de que la investigación, no cerrada para ese entonces, debía obligar al desalojo.

Debido a ello, los funcionarios policiales no llevaron a cabo la solicitud de los representantes de la Misión Vivienda.

Pese a los esfuerzos de Parra de defender su derecho a permanecer en su vivienda, en la noche del pasado jueves otra comisión de Cestari se presentó en el inmueble e informó que, pese a que el hecho sigue siendo investigado, “se solicitó información a la Fiscalía y la Fiscalía orientó a que se llamaran a los cuerpos de seguridad del Estado para que ejerciera la acción y, efectivamente, el día de mañana se hará la investigación correspondiente con todos los elementos probatorios”.

En reiteradas oportunidades, la funcionaria acompañada por Cestari resaltó que un comité le hizo “un llamado a rectificar la conducta irregular” a la beneficiaria, a la que acusa de haberse negado a hacerlo mediante la publicación de un video en redes.

“No quiso grabar el video para aclarar, simplemente aclarar la situación. La viceministra indicó que indicara cuál era su situación real, que era beneficiaria, que se quería ajustar, que si quería o iba a utilizar la vivienda como vivienda principal, y la ciudadana se negó”, acusó la funcionaria de Cestari.