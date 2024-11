Luis Manuel Aguana: La percepción sigue siendo realidad

Posted in: Opinión

Sigo sin dejar de asombrarme por el énfasis que algunos factores de la oposición en Venezuela le han dado al “cómo” María Corina Machado (MCM) y Edmundo González Urrutia (EGU) cristalizarán la promesa de juramentar a este último como Presidente de la República el venidero 10 de enero, al punto de que no se habla o analiza otra cosa en el país, promoviendo un grado de desesperación que solo abona el terreno del régimen, al restarle credibilidad a la figura de MCM, hoy medida en más de un 80%, como veremos más abajo en esta nota.

Y nadie podría negar la importancia de ese hecho. Sin embargo, pienso que más importante aún es el porqué esos mismos factores “opositores” insisten en ese punto de inflexión de la política venezolana. Porque a mi juicio sería mucho más importante para nosotros pensar que sucedería si Maduro insiste en quedarse, esto es, materializar el golpe de Estado a la Soberanía Popular el 10 de enero, y que es lo que se desataría para el país si eso ocurriera, dadas las condiciones externas, que son ya un hecho cierto y que se darán luego de la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025.

Entonces más bien deberíamos estar haciéndonos la pregunta correcta. En lugar de preguntarnos cómo EGU se va a juramentar, la pregunta debería estar centrada en lo que le pasaría a Venezuela –y por supuesto al régimen-, si no lo hace. Y esto no lo digo por evadir que es lo que pueden o no estar haciendo MCM y EGU para asegurar tomar posesión de lo que la voluntad popular otorgó al verdadero triunfador de esas elecciones del 28 de julio, sino por las implicaciones para nuestro país de insistir no respetar esa voluntad del pueblo venezolano.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Comenzaré por recalcar algo que se menciona en la reciente encuesta de Meganálisis de octubre, donde a la pregunta “Sin importar por quien votó usted, según su opinión y su percepción ¿quién ganó la elección del pasado 28 de julio?” Y la respuesta de 90,7% de los encuestados fue que EGU ganó esa elección. A juicio de Meganálisis “9 de cada 10 venezolanos, tienen la percepción de que Edmundo González Urrutia ganó la elección del pasado 28 de julio” (ver Encuestadora Meganálisis Punto de Corte, Noviembre 13, 2024, en https://x.com/Meganalisis/ status/1857104701709266995).

Esto, a mi juicio, es lo más importante de esa encuesta. Más del 90% de los venezolanos consideran una realidad que EGU es el triunfador indiscutible del 28 de julio INDEPENDIENTEMENTE DE POR QUIEN HAYAN VOTADO. Y eso es demoledor para el régimen, porque LA PERCEPCIÓN ES REALIDAD. Veamos por qué, de acuerdo a la Ciencia del Comportamiento (Behavioral Science):

Un hallazgo muy importante de la Ciencia del Comportamiento es que en cualquier cosa que nos pasa, la percepción es realidad . Lo que importa realmente al final es lo que la persona percibe, y no lo que realmente está pasando: “Durante décadas, los científicos conductuales y cognitivos han estudiado cómo las personas experimentan las interacciones sociales, forman juicios y almacenan recuerdos, así como qué sesgos influyen en la vida diaria”… “La ciencia del comportamiento puede arrojar luz sobre los complejos procesos que intervienen en la formación de las percepciones”. Pueden ayudar a entender “cómo reaccionan las personas ante la secuencia y la duración de los acontecimientos y cómo racionalizan las experiencias una vez que se producen” (ver Richard B. Chase y Sriram Dasu, en Harvard Business Review, HBR – ¿Quiere perfeccionar el servicio de su empresa? Utilice las Ciencias del Comportamiento – Junio 2001, en https://hbr.org/2001/06/want- to-perfect-your-companys- service-use-behavioral- science?language=es).

A pesar de cualquier mentira que intenten acuñar desde el aparato comunicacional del Estado, ya esa percepción cristalizó al punto de que ya no es solo de los venezolanos, todo esto sin contar que ha sido respaldada con pruebas ante la Comunidad Internacional, por lo que el siguiente paso no puede ser otro que materializar la voluntad popular de traspasar el poder al legítimo mandatario electo el 28 de julio. Y eso es un hecho que deberá ocurrir más temprano que tarde.

Pero ya había abordado el tema de la percepción aplicada a nuestra realidad política, en el año 2016 en una nota titulada “La percepción es realidad”, partiendo de la aplicación de la Ciencia del Comportamiento en el área de los servicios, meses después de la publicación del artículo de HBR en el año 2001 (ver La percepción es realidad, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2016/08/la-percepcion-es- realidad.html). La situación actual nos demuestra que la percepción sigue siendo realidad.

Las investigaciones de la Ciencia del Comportamiento ayudan a entender cosas como el porqué la gente culpa a una persona de la que espera algo, en lugar del sistema sobre el cual depende cuando algo no funciona bien, y del cual esa persona no tiene ninguna culpa. Las personas NECESITAN siempre culpar a ALGUIEN, no a algo. Sería muy interesante seguir profundizando esto en la política venezolana, donde la gente aún no sabe dónde poner la culpa de lo que les pasa cuando las expectativas fallan, si es en los dirigentes o el sistema en donde están inmersos. Esto es especialmente interesante cuando todo el mundo tiene una expectativa puesta sobre personas, cuando el resultado final no depende exclusivamente de ellas sino de un entorno muy complejo. ¿Les suena conocido?

Es claro que MCM y EGU están realizando un esfuerzo sobre el que finalmente dependerá la expectativa del 10 de enero, esfuerzo cuyos detalles no necesitamos conocer y cuya evolución debe permanecer confidencial a las mayorías, so pena de un fracaso rotundo en alcanzar el objetivo que se persigue. Pero si el resultado no es el que todo el mundo espera, las hienas de la supuesta “oposición” tendrán a alguien a quien culpar para justificar meterse en la cama con el régimen y convencer a la gente de concurrir a unas elecciones regionales en el 2025 en contra de la decisión general.

Esto es porque son ellos los primeros beneficiarios del fracaso del MCM y EGU el 10E, no solo porque ya el sistema electoral del régimen se encuentra profundamente herido de muerte por su fraude masivo, sino porque nadie votaría en esas elecciones regionales, como lo evidencia la Encuestadora Meganálisis al indicar que el 72,2% de los venezolanos no votarían en unas elecciones regionales con el actual CNE (ver Encuestadora Megánalisis, Mientras continúe crisis poselectoral del pasado 28 de julio, y no se recupere imagen institucional del CNE, elecciones regionales de 2025 no atraerá a la mayoría. Se volvería a otro evento de bajísima participación, en https://x.com/Meganalisis/ status/1856199186699501949).

Entonces, ¿a quiénes les conviene más hacer énfasis en saber ese “cómo” que a ellos? No debemos caer en esa angustia que no es precisamente nuestra, en especial cuando a la pregunta de la Encuestadora Meganálisis “¿Usted confía en María Corina Machado?”, la respuesta fue un contundente SI en un 80,9%. En la misma pregunta sobre EGU la respuesta es de un SI indiscutible del 60,6% (ver Encuestadora Meganálisis, MCM Liderazgo que marca un hito, en https://x.com/Meganalisis/ status/1856199184405180617).

Si ya le dimos nuestro firme respaldo a MCM y EGU y tenemos medidos esos altísimos niveles de confianza, entonces dejemos que quienes apuestan por el fracaso de MCM y EGU se mueran por saber lo que se está haciendo para que EGU se juramente el 10E como se ha prometido, y concentrémonos en cuáles puertas se han abierto, en especial en los EEUU tras la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.

Sin siquiera haberse juramentado como el 47º Presidente de los EEUU, ya el mundo está reaccionando favorablemente ante ese hecho, y por razones de espacio solo mencionaré un aspecto que nos atañe directamente a los venezolanos: la reacción del mercado petrolero ante una baja de los precios debido a las políticas que aplicará Trump al llegar a la Casa Blanca en enero 2025:

“Entre la batería de medidas que propone, Trump planea acelerar los permisos de perforación para impulsar la producción de petróleo y gas natural, aliviar “las sofocantes alzas de impuestos de Biden a los productores de petróleo, gas y carbón”, y volver a llenar las reservas estratégicas de petróleo. “Para mantener el ritmo de la economía mundial, que depende de los combustibles fósiles para más del 80% de su energía, el presidente Trump will drill, baby, drill” (perforará, nene, perforará), resume el programa de Trump, utilizando el popular lema para animar a seguir extrayendo crudo de suelo americano. “Vamos a ver ventas de concesiones en alta mar, vamos a ver que los oleoductos se mueven mucho más rápido, vamos a ver fracking en terrenos federales y una mentalidad centrada en reducir el coste de la energía para los consumidores”, dijo a Bloomberg Dan Eberhart, director ejecutivo de la empresa de servicios petrolíferos Canary LLC” (ver El País: La victoria de Trump sacude el mercado del petróleo: Citi cree que se abaratará hasta un 20%, en https://tinyurl.com/yc3j74wb).

Lo anterior resume en un solo párrafo el impacto que esto tendrá sobre el precio de nuestro principal producto de exportación, y el menguado interés que desde ahora podrán tener las compañías petroleras que están ahora negociando con Maduro para extraer crudo venezolano en un mercado saturado. Todo esto sin contar con el halcón que acaba de nominar Donald Trump para ocupar el Departamento de Estado, el Senador Marcos Rubio, enemigo No. 1 del comunismo y las dictaduras latinoamericanas. Lo que se le viene encima al régimen si insiste en cristalizar el golpe de Estado a la Soberanía Popular en Venezuela irá subiendo en intensidad conforme llega enero. Los venezolanos estamos percibiendo ahora que más les vale comenzar a capitular porque la realidad ya los alcanzó…

Caracas, 15 de Noviembre de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana