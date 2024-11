Sinopsis de “Los 4 Fantásticos: primeros pasos” confirma la amenaza que será Galactus

Posted in: Entretenimiento, Titulares

Casi seis años después de que Marvel Studios recuperara los derechos de sus personajes, Los cuatro fantásticos, una de las franquicias más queridas de los cómics, finalmente hará su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. El esperado proyecto que, en su idioma original lleva el título de The Fantastic Four: First Steps, ya está en instancias de rodaje y cuenta con un elenco repleto de talento que incluye a figuras como Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn.

Por Infobae

Hasta ahora, los detalles sobre la historia se habían mantenido bajo llave, dejando a los aficionados especulando a partir del material promocional y pequeñas pistas compartidas por los creativos. Sin embargo, Marvel Studios finalmente compatió una sinopsis que confirma a los antagonistas principales y a su maquiavélico plan.

“Con el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps presenta a la primera familia de Marvel: Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, enfrentándose a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus papeles como héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal”, expresa el comunicado.

Además de Pascal, Kirby, Moss-Bachrach y Quinn dando vida al equipo de héroes titular, Ralph Ineson y Julia Garner interpretarán a Galactus y a Shalla-Bal, una versión alternativa de Silver Surfer. Ineson tiene créditos en franquicias como Harry Potter y Game of Thrones, mientras que Garner se destacó en la serie Ozark de Netflix. El reparto se completa con figuras como Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne y John Malkovich.

