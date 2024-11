VIDEO: chileno arrepentido pidió perdón a sus panas venezolanos que sufren xenofobia

Posted in: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Un chileno arrepentido envió esta semana un mensaje de aliento a sus panas venezolanos que sufren xenofobia en el país sureño, todo a raíz del dramático episodio en el que un taxista de Uber de origen criollo fue golpeado, amenazado e insultado por su pasajera.

“Soy chileno y quiero enviar un mensaje a toda la comunidad venezolana, a todos mis amigos, a mis conocidos, a todos mis panas venezolanos que están día a día trabajando acá en Chile, metiéndole duro para poder tener una calidad de vida mejor, para poder enviar las remesas a su país, para poder enviarle y llevar un plato de comida a su casa. Quiero enviarles un saludo a todos. Quiero, primeramente, como chileno, pedirles perdón”, declaró el joven.

“Quiero pedirles perdón por todos los actos de xenofobia que cometen compatriotas míos a diario. Quizás ahora se viralizó uno en el cual un conductor de una aplicación sufrió un acto de xenofobia, discriminación, de agresión verbal y físicamente por una compatriota mía. Y la verdad es que el mensaje que quiero enviar es primeramente pedirles perdón por todas estas cosas que no tienen que pasar, porque yo sé que no es fácil estar en un país donde no es tu país, no es tu cultura, donde no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, no vives en tu tierra, no vives en tu pueblo, donde hay una diferente cultura”, expresó el reflexivo chileno.

“Yo sé que no es fácil. Y más encima, vivir actos de xenofobia, de agresión gratuitamente, injustificadamente, de verdad que lo encuentro terrible. Quiero decirles que hay chilenos que los queremos, que los estimamos, que sabemos los trabajadores que son, y nada, no entren en el juego de defenderse porque de repente caemos en lo mismo, caemos en palabras despectivas.

Y la verdad es que lo que más necesitamos saber es que, así como hay venezolanos malos, hay chilenos malos. Y yo como chileno no estoy de acuerdo en ningún sentido con este tipo de actos xenofóbicos y no avalo, pero por ningún motivo, ninguno de estos actos. Solamente quiero enviarle un saludo, mucho amor, mucho cariño a toda la gente venezolana, a toda esa gente trabajadora, a toda esa gente humilde que está día a día acá trabajando duro para poder tener una vida mejor”, concluyó que publicó su video en TikTok.