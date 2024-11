Latina se hizo viral al revelar “lo que no te cuentan de vivir” en Nueva York (VIDEO)

Posted in: Curiosidades, Titulares, USA

La tiktoker Betyimar Pérez (@betyimarperez) se ha vuelto viral tras contar en un extenso video lo que nadie le contó sobre la vida en Nueva York. En su “story time”, Betyimar narra el “trauma” que ha vivido al enfrentarse a las ratas, un problema que asegura es común en las calles y en las casas de la ciudad.

Por Cibercuba

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Yo venía corriendo por el medio de la carretera a las 9 de la noche, pero no era porque me venía persiguiendo un ladrón… era porque me venían persiguiendo las ratas”, cuenta Betyimar entre risas y terror, describiendo a las ratas como animales del tamaño de perros. Ella relata cómo, en un episodio reciente, una de estas ratas le tropezó en el pie y, de puro susto, prefirió correr por la carretera. “No importa que me mate un carro, yo prefiero que me mate un carro que una rata”, comenta.

Además, Betyimar cuenta cómo las ratas han llegado a entrar en su casa, incluso en su cocina, abriendo agujeros para devorar sus alimentos: “Se me comió como cuatro plátanos… ya estaba llena para toda la semana.” Describe cómo estos animales se pasean en los restaurantes, las estaciones de tren y por las calles, especialmente al caer la noche, y cómo ha tenido que lidiar también con cucarachas y otros problemas de plagas. “En las redes no te cuentan esto, detrás de las fotos bonitas y el Time Square hay ratas y cucarachas”, asegura.

La historia de Betyimar ha generado una ola de reacciones de usuarios que se identifican con su experiencia o que están sorprendidos con la realidad que ella describe. “No parecen perros, esos son unos rabipelaos”; “Yo sufriendo, viendo cómo se pasa los guantes por la cara”; “Eso no es una rata, es un conejo”; “Nina, aquí en Miami es igual, hay mucha rata y cucarachas, solución: consíguete una gata” comentan algunos. Otro usuario también advierte sobre los peligros de las ratas: “Deben tener cuidado, la rata transmite una enfermedad que se llama leptospirosis, y es mortal”.

Lea más en Cibercuba