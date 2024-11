VIDEO: insólita reparación de una PlayStation 5 recuperada bajo el lodo del temporal en Valencia

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Juanjo Moyano, técnico y administrador de la cuenta en redes sociales Microelectrónica TikTok, publicó un video en el que retrató su duro trabajo para una consola PlayStation 5 de la marca Sony, afectada por el temporal de la Dana en Valencia, España.

“Este es posiblemente el mayor reto al que me he enfrentado jamás. Esta PlayStation 5, como podéis imaginar, ya sabéis de dónde ha salido, de la Adana de Valencia, y vamos a ver qué podemos hacer para devolvérsela a su dueño en el mejor estado posible”, declaró Moyano antes de empezar su faena.

“Los que me seguís sabéis que eso de rendirme no va conmigo. Me gustan los retos y este es uno de los más grandes. Este caso, como bien veis, está envuelto en 360 grados de problemones posiblemente gordos, pero para gordos ya están mis coj*nes”, bromeó el especialista, quien también ha reparado después de la Dana controles de consola, tabletas, celulares.

“Desde que me entró por la puerta, visualicé la imagen de poderla entregar a mi cliente y que pudiera volver a jugar con su consola. Muchos dirán que esto lo hago por dinero, otros que lo hago por fama, pero lo que no saben es que lo hago porque me sale de los coj*nes, ya que lo que no sabéis es que muchísima gente afectada por la Dana de Valencia ha llevado sus dispositivos a otros sitios y conforme lo han visto, les han negado la faena”, comentó.

Moyano aseguró que “nosotros ya partimos con la base del no. El no se va a poder, el no se puede y el no y el no y el no. No sé, pero ¿y si sí? Pues nada, después de muchísimas horas de trabajo, por no decir dos días, Daniel, Dani, permíteme decirte que ya tienes tu consola reparada. Ha sido una labor bastante… no sé ni cómo explicarlo, pero tenía un poco de todo”.

“Luego siempre está el típico comentario, ¿te va a salir como comprar una nueva? Pues no, nosotros no hacemos ese tipo de cosas y menos en personas que han sido afectadas con esta tragedia tan terrible”, concluyó con una sonrisa.

